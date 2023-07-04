صور ضابط حادث مدينتي وبياناته كاملة.. نقيب عمره 28 عاما ولاعب كمال أجسام

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وطن- نشرت منصة “متصدقش” على تويتر صور الضابط زياد حسام الدين، وكذلك جميع بياناته الشخصية، بعدما صار اسمه حديث الشارع المصري وارتبط بجريمة بشعة عرفت باسم “حادث مدينتي” فجعت المصريين، عقب قيام ضابط الجيش بدهس دكتورة صيدلانية تدعى بسمة علي وأطفالها، ما تسبب في وفاتها.

وبعد إعلان المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي، إحالة الضابط المتهم بارتكاب حادث مدينتي إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهمة “القتل العمد والشروع فيه”، كشفت “متصدقش” المعلومات الأولى عن المتهم، بعد التواصل مع عدد من أقاربه وأصدقائه وزملاء العمل.

ضابط حادث مدينتي يحمل رتبة نقيب وعمره 28 عاما

وأوضحت المنصة أن الضابط المجرم يدعى زياد حسام الدين، ضابط طبيب برتبة نقيب، قتل الصيدلانية بسمة علي، وأصاب زوجها وأبنائها الثلاثة، في حادث دهس متعمد داخل مدينتي، في القاهرة الجديدة.

الضابط الذي ارتبط اسمه بحادث مدينتي من مواليد 1995، وهو الابن الوحيد للدكتور حسام الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق.

أنهى الضابط زياد الثانوية العامة في 2013، وفي نفس العام، التحق بكلية الطب العسكري، الدفعة الأولى، وتخرج منها عام 2019، ثم تخصص في طب الأورام.

ويشار إلى أن كلية الطب العسكري تأسست في عام 2013، بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013، الصادر في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

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تخرجت أول دفعة منها في أكتوبر 2019، في حفل حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من ضمن الخريجين الضابط المتورط في حادث مدينتي زياد حسام الدين.

وكان ضابط الجيش قاتل الدكتورة بسمة دائم المشاركة أثناء دراسته في المسابقات الرياضية بين الكليات العسكرية، في رياضات كمال الأجسام، والملاكمة، والسباحة.

ومنعته الإصابة من استكمال مساره الرياضي؛ وفي تعليق له عبر حسابه على فيسبوك، في مارس 2020، قال زياد إنه عانى من عدة إصابات، بينها انزلاق غضروفي جعله طريح الفراش لمدة 6 أشهر.

📌 بعد إعلان المتحدث العسكري إحالة الضابط المتهم بارتكاب #حادث_مدينتي إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهمة "القتل العمد والشروع فيه"، تكشف #متصدقش المعلومات الأولى عن المتهم، بعد التواصل مع عدد من أقاربه وأصدقائه وزملاء العمل. @EgyArmySpox ⭕⭕#زياد_حسام_الدين، ضابط طبيب برتبة… pic.twitter.com/9DkC0XKub3 — متصدقش (@matsda2sh) July 4, 2023

الجيش يخرج عن صمته بشأن حادث مدينتي

ويشار إلى أنه بعد 4 أيام كاملة من الصمت من طرف الجيش المصري على جريمة حادث مدينتي، أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن “حادثة مدينتي” التي راحت ضحيتها الدكتورة بسمة علي وأصيب زوجها وأولادها.

🎥 في هذا الفيديو يرتب صحيح مصر تسلسل أحداث واقعة مقتل الصيدلانية #بسمة_علي، بعدما صدمها ضابط جيش يدعى زياد حسام، في مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، وذلك اعتمادًا على مشاهد كاميرات المراقبة ورواية زوجها حمدان زكي، وصديق العائلة باسم الفقي، ومحامي الضحايا. 🔴 وأعلن المتحدث… pic.twitter.com/1xzQcGfDa5 — صحيح مصر (@SaheehMasr) July 4, 2023

وذكر المتحدث العسكري في بيانه الذي نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل أنه “فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ الأول من تموز/ يوليو (جنح عسكرية) بقسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة”.

وأضاف البيان: “تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) (جنايات عسكرية) شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

وأكدت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تقدمت بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل صور الضابط المتهم بدهس الصيدلانية بسمة علي، وزوجها الدكتور حمدان زكي، وأولادهما في مربع الفيلات 19 بتجمع مدينتي السكني بشرق القاهرة.