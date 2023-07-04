الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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دنيا بطمة محتشمة في البحر وشبه عارية مع حبيبها! (فيديو)

ذكرت بعض الحسابات المغربية أن بطمة كانت تحتفل مع حبيبها مشيرين إلى ارتباطها بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة محتشمة في البحر وشبه عارية مع حبيبها! (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن– بدأت فعاليات الصيف بالنسبة للفنانة دنيا بطمة متأخراً، حيث شاركت جمهورها لحظة استمتاعها مع بناتها في البحر.

ونشرت دنيا بطمة لقطات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في “انستجرام“، وهي تقود دراجة مائية “جت سكاي” في وسط البحر.

محتمشة

ولم ترتد دنيا بطمة بكيني، لكنها حرصت على أن تكون مثيرة عبر ارتداء ليجن أسود يكشف تفاصيل ومنحنيات جسدها.

وارتدت الفنانة المغربية أيضاً تيشرت بأكمام، ولم تكشف شيئاً من جسدها.

لكنها بعد انتهاء الرحلة، ظهرت دنيا بطمة بفستان لم ترتد في جرأته من قبل.

فستان جريء مع حبيبها!

وارتدت دنيا بطمة فستاناً أخضراً قصيراً جداً، بلا أكمام، وبفتحة صدر واسعة.

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واعتمدت دنيا تسريحة شعر غريبة، حيث تركت خصلات شعرها منسدلة ولكنها مبللة.

ويبدو من الفيديوهات، أن دنيا بطمة كانت في حفلة خاصة لم تتضح طبيعتها.

دنيا بطمة في البحر
أشارات حسابات مغربية إلى أن دنيا تعيش قصة حب

وذكرت بعض الحسابات المغربية، أن بطمة كانت تحتفل مع حبيبها، مشيرين إلى ارتباطها بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

دنيا بطمة في البحر
أشارت الحسابات إلى أنه خطيبها

تسريب أغنية “خربوشة”

على صعيد آخر، لا يزال محمد الترك يثير استفزاز دنيا بطمة بتصرفاته التي وصفها الجمهور بـ”الصبيانية”.

حيث ظهر الترك في بث مباشر وهو يستمع لأغنية بطمة “غلطانة”، ثم استمع لأغنية “خربوشة” التي أعادت طليقته غناءها لكنها لم تنشرها بعد.

وكانت دنيا بطمة قد أعادت تسجيل أغنية “خربوشة”، استجابةً لطلب جمهورها.

وحرصت الفنانة المغربية على الترويج للأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن طليقها سبقها وقام بنشرها وبثها مباشرة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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