الخليل تضمد جراح جنين.. عملية مزدوجة في تل أبيب وإصابة 10 بينها 3 في حالة خطرة

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وطن – أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة “تل أبيب” ، في حين تنوعت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، أن أربعة على الأقل أصيبوا بجروح في حادث دهس وطعن مشتركين في شارع بينشاس روزين في تل أبيب اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وادعت الصحيفة، أن امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في حالة خطيرة نتيجة الحادث، بينما اثنان آخران في حالة متوسطة وواحد إصابته خفيفة.

من جانبها، قالت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل“، إن المسعفين الإسرائيليين يتعاملون مع هجوم دهس في شارع بينكهاس روزين في تل أبيب.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن مسعفيها يعالجون خمسة أشخاص في مكان الحادث، حيث أظهرت لقطات مصورة من المشهد عدة أشخاص متناثرين على الأرض.

وقالت الشرطة إن المهاجم استشهد برصاص مستوطن مسلح في مكان الحادث ، مؤكدة أن الحادث كان عملية فدائية.

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وأفادت وسائل إعلام عبرية أخرى، بان الهجوم أوقع 10 إصابات بينها 3 في حالة خطرة.

🔴عاجل .. الإعلام العبري: 10 إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب وبين الجرحى 3 بحالة خطيرة.

الجثث متناثرة في الشارع pic.twitter.com/AxGGNVml57 — حامد العلي (@Hamed_Alali) July 4, 2023

وأكدت مشاهد مصورة من مكان العملية، بان منفذ الهجوم قام بارتداء زي الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ العملية بهدف التمويه.

حيث أظهرت مشاهد جثة الشاب مسجاة على الأرض وغارقة في الدماء جراء استهدافه بالرصاص.

وفيما يمكن اعتبار العملية ضربة لجهود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي توغل في مدينة جنين منذ أمس الإثنين بذريعة إنهاء المقاومة، فإن توقيت العملية تزامن مع اجتماع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع قادة الجيش لبحث ما يتم في جنين.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام بأن منفذ العملية المزدوجة بالدهس والطعن هو من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية ويدعى حسين خلايلة ويبلغ من العمر 23 عاما، وينتمي لحركة حماس.