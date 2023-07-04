إسرائيل تبتز محمد السادس رسمياً وعلنياً.. هذا ما اشترطته عليه لتحقيق رغبته التي يتمناها!

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وطن – فيما يمكن وصفه بالابتزاز، كشفت وكالة “رويترز” للأنباء بأن إسرائيل ربطت قرارها المعلق بشأن الاعتراف بالمطالبة المغربية بالصحراء الغربية باستضافة المغرب لمنتدى تم تأجيله مرارا لوزراء الخارجية المشاركين في حملة التطبيع الإقليمية ترعاها الولايات المتحدة، أو ما تعرف باتفاقات أبراهام.

وكان المغرب قد رفع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 ، بتشجيع من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي اعترف بحكم الرباط للصحراء الغربية ، حيث تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بدولة مستقلة، إلا خليفة ترامب ، الرئيس جو بايدن ، لم يتبع ذلك بفتح قنصلية هناك.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ”رويترز” إن المغرب يمكن أن يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل – مع البعثات الدبلوماسية الحالية متوسطة المستوى التي أعيد توظيفها كسفارات – مقابل اعتراف إسرائيل بادعاء المغرب.

لكن المغرب ، مستشهدا بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ، أرجأ الشهر الماضي ما يسمى بمنتدى النقب لإسرائيل والدول العربية ، والذي كان من المقرر عقده.

وزير خارجية الاحتلال يبتز المغرب

وردا على سؤال في إفادة لوسائل إعلام أجنبية عما سعت إليه إسرائيل مقابل الاعتراف بالصحراء الغربية كمغربية ، وما إذا كانت تخطط لفتح قنصلية في الإقليم ، ربط وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بالمؤتمر.

وصرح للصحفيين: “نحن نعمل الآن فيما يتعلق بهذه القضية وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب” ، مضيفا أنه يتوقع الحدث الذي يستضيفه المغرب في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين أول المقبل.

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المغرب يقرر تأجيل انعقاد قمة النقب

وكان المغرب قد قرر تأجيل اجتماع “منتدى النقب”الذي يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في آذار/ مارس الماضي، لكن الأعضاء العرب أعربوا عن مخاوفهم بشأن الانخراط العلني مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة. وفق موقع “i24” الإسرائيلي.

ويقترح المغرب تغيير اسم المنتدى، على أن تشمل التسمية الجديدة لمنتدى النقب كلمة السلام، ليصبح “اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسلام والتنمية”.

سبب تأجيل قمة النقب

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم 24 يونيو/حزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، في العاصمة المغربية الرباطـ أن تأجيل قمة “النقب” التي كان مقررا تنظيمها في بلاده، جاء “بسبب الأوضاع السياسية بالمنطقة”.