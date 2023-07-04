أفضل 12 فندقًا في العالم .. هذا ما يجب أن يعرفه المسافرون عنها

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وطن- ما هي أفضل الفنادق في العالم؟ هذا سؤال يصعب الإجابة عليه، لكن دراسة جديدة بذلت العمل الشاق بالنسبة لنا وسلطت الضوء على 12 من أفضلها.

نشرت شركة La Liste الفرنسية تصنيفًا جديدًا بقائمة تضم أفضل 1000 فندق في العالم.

تراعي معايير اختيار أفضل الفنادق تقييمات المسافرين وملاحظاتهم ودليل الأسفار والمعلومات من العديد من المنشورات المختلفة.

حلل الخبراء في La Liste أكثر من 5000 فندق في 200 دولة.

تأخذ La Liste أيضًا في الاعتبار المشاريع المستدامة والضيافة. تمتلك الشركة نظامًا مشابهًا لتصنيف المطاعم في جميع أنحاء العالم أيضًا.

لكن ما هو أفضل فندق في العالم؟ أول فندق في القائمة هو فندق بيلمونت سيبرياني ، تلاه ثلاثة فنادق متعادلة في المركز الثاني وثمانية فنادق في المركز الثالث.

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بالنظر إلى الأماكن الثلاثة الأولى ، فهذه هي أفضل 12 فندقًا في العالم وفقًا لـ La List ، وإليك ما يجب أن يعرفه المسافرون عنها:

المركز الأول: فندق Belmond Cipriani

حصل هذا الفندق الجميل في البندقية بإيطاليا على 99.75 نقطة وهو أسطوري.

استمتع النزلاء المقيمون في هذا الفندق ذو الخمس نجوم بوجبات الإفطار اللذيذة ، والقرب من ساحة سانت مارك – على بعد دقائق قليلة بالقارب – وإطلالات رائعة على القناة من غرف نومهم ، والسباحة في المسبح الضخم بحجم أولمبي.

المركز الثاني: والدورف أستوريا لوس كابوس بيدريجال

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من لوس كابوس ، الوجهة المشمسة الجديدة المفضلة لأمريكا ، فستتواجد في هذا المنتجع الحصري من فئة الخمس نجوم.

يقع هذا الفندق بجوار جبل El Pedregal مباشرةً ، وتفاجئ الهندسة المعمارية الخاصة به الضيوف باستمرار. المناظر الخلابة للمحيط الهادئ وعلاجات السبا التي لا تُنسى تجعل الزوار يرغبون في العودة.

ذا بينينسولا شيكاغو

يقرأ أحد التعليقات على Tripadvisor “إقامة الفندق الأكثر روعة في حياتي” .

يتمتع هذا الفندق الأنيق بموقع مثالي للسياح – على طول Magnificent Mile ، بالقرب من العديد من مناطق الجذب السياحي – وقد استمتع الضيوف بالاحتفال بالذكرى السنوية والمناسبات الخاصة بالإضافة إلى إطلالات بار السطح.

شوفال بلان سانت بارث آيل دو فرانس

يقدم هذا الفندق الفاخر الواقع على جزيرة Saint-Barthélemy الفرنسية الكاريبية تجارب مريحة وشاعرية لم يعرف المسافرون أنهم بحاجة إليها ، مثل المشي في الحدائق الرائعة التي تعد أيضًا موطنًا للإغوانا والسلاحف.

أقيمت حفلات الزفاف الأكثر خصوصية في هذا الفندق حيث يعتني منظم حفل الزفاف بكل التفاصيل ويتأكد من تجاوز توقعات الضيوف.

ليرميتاج بيفرلي هيلز

بجوار Rodeo Drive مباشرة ، يمكن للمسافرين الاستمتاع بإقامة فاخرة في أجنحة مذهلة مع حمامات فاخرة تشمل محطات رائعة ومرايا كاملة الطول.

@askaconcierge A hidden hotel in Beverly Hills… the L’ermitage. Was great to go back and visit after starting my concierge career there so many years ago. #beverlyhills #lermitagehotel #concierge ♬ original sound –

التفاصيل التي تجعل المسافرين يشعرون وكأنهم في المنزل تذهب بعيدًا ، من أكياس الوسائد المطرزة بالأحرف الأولى من اسم الضيف – وهي أيضًا هدية لمن يريدون الاحتفاظ بها – إلى إرضاء جميع طلبات اللحظة الأخيرة بأفضل خدمة.

سافوي

يقدم هذا الفندق الفخم الشهير في لندن للضيوف واحدة من أكثر التجارب تميزًا في المدينة مع وسائل الراحة الرائعة.

يمكن لمطعم Savoy Grill أن يقدم للضيوف شرائح لحم مطبوخة بشكل مثالي لا تُنسى ، ويمكن للمسافرين الأجانب الاستمتاع بتجربة شاي بعد الظهر الأكثر شهرة.

La Réserve Paris

ليس بعيدًا عن الشانزليزيه ، هذا الفندق الرائع من القرن التاسع عشر يقدم للمسافرين تجربة باريسية فاخرة حقًا.

تناول الطعام في Pagode de Cos بعد قضاء اليوم في المشي في باريس ثم النوم في أحد أجنحته الرائعة يمكن أن يجعل المسافرين يشعرون وكأنهم في فيلم.

لو موريس

جوهرة باريسية أخرى! هذا الفندق الرائع ذو الديكورات المتطورة يخدم النزلاء منذ ما يقرب من 200 عام ، ويشعر النزلاء وكأنهم يسافرون في الوقت المناسب.

إذا كنت ترغب في الإقامة في نفس الفندق الذي أقام فيه بيكاسو والملكة فيكتوريا ودالي ، فهذا هو المكان المناسب.

إيل سان بيترو دي بوسيتانو

هل وقعت في حب الحمام من قبل؟ حسنًا ، ربما إذا بقيت في هذا الفندق الفاخر المذهل في بوسيتانو ، وهي واحدة من أكثر وسائل الراحة شهرة في TikTok.

المناظر المذهلة والديكور المميز يجعل الضيوف يستمتعون بكل ثانية من إقامتهم.

أوبروي أودايفيلاس، أودايبور

“الخيال” و “الجلال” صفتان يستخدمهما النزلاء لوصف هذا الفندق. سيشعر المسافرون المقيمون في فندق Oberoi Udaivilas في أودايبور في الهند وكأنهم أمراء وأميرات في فندق القصر هذا.

تجعل الحدائق الفريدة والهندسة المعمارية ووسائل الراحة المذهلة هذا المنتجع فريدًا من نوعه.

فندق بارك فيتزناو

إذا كنت تريد أن تنقل نفسك إلى عالم من الاسترخاء والخصوصية والهدوء مع جميع وسائل الرفاهية بجوار بحيرة خلابة – لوسيرن – في سويسرا، فهذا هو المكان المناسب للذهاب إليه.

حصل اثنان من مطاعمها الثلاثة على نجوم ميشلان مما جعل الطعام جزءًا من جاذبيتها الرئيسية.

شبه جزيرة شنغهاي

يوفر هذا الفندق الفاخر والحديث في شنغهاي ، الصين ، للضيوف تراسًا مذهلاً مع إطلالات رائعة على المدينة ، وغرفًا مذهلة ، ومنتجعًا صحيًا ، وتجارب طهي.

تجعل النوافذ الكبيرة والشرفة المذهلة المسافرين يشعرون بأنهم على قمة العالم.