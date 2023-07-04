أجمل 7 شواطئ في العالم لعام 2023.. جنة الله على الأرض

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وطن- بالنسبة للبعض، لا توجد طريقة أفضل لقضاء عطلة من الاستلقاء على الرمال، والشعور بحركة الأمواج عند قدميك، والاستمتاع برائحة واقي الشمس وأي أطعمة يبيعها السكان المحليون.

في هذا المقال المترجم عن موقع “traveloffpath“، نُقدم لكم قائمة من أجمل 7 شواطئ في جميع أنحاء العالم.

وللحصول على هذه القائمة المذهلة، تم تحليل البيانات المأخوذة من أكثر من 300000 تقييم على موقع TripAdvisor للشواطئ حول العالم، بحثًا عن مقصد الجمال والحياة البحرية والعجائب الطبيعية والنظافة والمياه النقية.

باستخدام هذه المقاييس، تم تجميع قائمة بأفضل الشواطئ حول العالم مع أكثر العجائب الطبيعية.

تمتد أفضل 7 شواطئ في أربع قارات، كل منها يقدم نسخته الخاصة من الجمال الطبيعي.

1. بلايا دي مورو، إسبانيا

يقع Playa De Muro على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة مايوركا الإسبانية الشهيرة، وهو مكان جيد لقضاء العطلات إلى حد ما. يقع Playa De Muro في خليج Alcudia، وقد تم تهيئته خصيصًا للسياحة.

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في حين أنه قد يفتقر إلى السحر التاريخي والأصلي لبعض الشواطئ الإسبانية الأخرى، إلا أنه يعوض ذلك بحوالي 8 كيلومترات من الرمال الناعمة. يحب الناس على وجه الخصوص المياه الضحلة التي تخرج بعيدًا، مما يجعلها المكان المثالي للسباحة.

2. شاطئ Spiaggia dei Conigli في لامبيدوزا

تحذب المياه الرائعة بلون التوباز والخليج الذي يقع داخل ساحل صخري مائل في شاطئ Spiaggia dei Conigli في لامبيدوزا الزوار بجمال هائل. ويقع الشاطئ في محمية طبيعية في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية.

تعود السلاحف إلى هنا عامًا بعد عام لتضع بيضها في دفء الرمال والأهم من ذلك أن الشاطئ يغلق في المساء للسماح للسلاحف بالعودة بأمان. قد يكون هذا الشاطئ مزدحمًا في الصيف، ولكن المياه المتلألئة ونظرة على السلاحف ستقدم لكِ مشهدًا ساحرًا حتمًا.

3. شاطئ فالاسارنا، اليونان

يقع شاطئ فالاسارنا على الساحل الغربي لجزيرة كريت اليونانية. مفضل لدى الكثيرين بسبب وسائل الراحة المحلية والرقعة المفتوحة الواسعة من الرمال الناعمة ذات البودرة البيضاء الوردية.

هذا الشاطئ ليس سرًا، ويأتي الكثيرون إلى هنا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، لكن المساحة الكبيرة المربعة تؤدي إلى شعور أقل ازدحامًا من الشواطئ الأخرى في المنطقة.

4. بايا دو سانشو، البرازيل

إذا كان الشاطئ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممر عبر الغابة ونزول سلم طويل عبر شق صخري ضيق، فأنت تعلم أنه يجب أن يكون جيدًا. وبايا دو سانشو أكثر من جيد؛ يتم تصنيفه باستمرار كواحد من أفضل الشواطئ في العالم.

يقع هذا الشاطئ في حديقة وطنية على جزيرة صغيرة من أرخبيل البركان فرناندو دي نورونها قبالة سواحل البرازيل.

يعتبر Baia do Sancho مثاليا لأولئك الذين يحبون الطبيعة والمياه الزرقاء والخضراء التي تتصادم بين بعض المنحدرات الخشنة بشكل خطير.

5. خليج الفيروز، أستراليا

بالنسبة لبلد يقع بالقرب من 12000 شاطئ وما يقرب من 40.000 ميل من الخط الساحلي، فإن أستراليا لا تفتقر إلى الشواطئ الجميلة التي تستحق الزيارة.

لذلك، لكي يصنع المرء قائمة أفضل الشواطئ في العالم باستمرار، يجب أن يكون هناك شيء مميز حول هذا الموضوع.

يمكنك العثور على خليج الفيروز في Cape Range National Park، في منطقة North West Car في غرب أستراليا. هذا الشاطئ الرملي بمياهه النقية الصافية هو المدخل إلى Ningaloo Reef المعروف.

6. شاطئ نيسي، قبرص

في منطقة أيا نابا النابضة بالحياة في جنوب شرق قبرص، نيسي هو الشاطئ الأكثر شعبية في منطقة لا نهاية لها من الشواطئ الرائعة التي تستحق التباهي بها.

دائمًا ما يكون مزدحمًا، ومع موسيقى الحفلات والمناسبات التي تحدث في جميع الأوقات، فإن هذا الشاطئ ليس مناسبًا لأولئك الذين يسعون إلى بعض الهدوء والسكينة.

الماء ضحل وواضح، والرمل ناعم؛ ماذا كان يمكنك أن تطلب اكثر؟

7. شاطئ نونجوي، تنزانيا

زنجبار هي مقاطعة شبه مستقلة في تنزانيا، وكلاهما يزداد شعبية مع المسافرين من الخارج مؤخرًا، ويمكن القول إن نونجوي، الواقعة في أقصى الطرف الشمالي من الجزيرة، هي أفضل شاطئ هنا.

الرمال بيضاء ورقيقة، والتكوينات الصخرية الجميلة تخرج من الماء على طول الشاطئ. قد تتحدث في نزهة بعد حلول الظلام، عندما ينحرف المد بعيدًا، وتلاحظ كل نجم البحر والقنافذ بينما تتألق الرمال تحت قدميك.