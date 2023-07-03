الإثنين, يوليو 3, 2023
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ياسمين صبري في إطلالة مثيرة على الشاطئ بدون بكيني! (شاهد)

تجاهلت ياسمين صبري انتقاد طارق الشناوي لها بسبب دورها في فيلم "البعبع" مع أمير كرارة واستمتعت على الشاطئ

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري في إطلالة مثيرة على الشاطئ بدون بكيني! (شاهد)
ياسمين صبري
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وطن- شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها، لحظات استمتاعها على الشاطئ، بفستان مثير.

ونشرت ياسمين صبري صوراً لها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف أمام البحر بكامل أناقتها.

الجمال في المطر

حيث ارتدت الفنانة المصرية، فستاناً ضيقاً بأحد درجات اللون البرتقالي، بقصة انسيابية أبرزت منحنيات جسدها وصدرها.

ياسمين صبري على الشاطئ
ياسمين صبري على الشاطئ

وفي إحدى الصور، وقفت ياسمين بطريقة تبرز مؤخرتها.

ياسمين صبري على الشاطئ
أبرزت ياسمين مؤخرتها في الصورة

واعتمدت ياسمين صبري في الاطلالة المثيرة على الشاطئ، تسريحة الكعكة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

ياسمين صبري على الشاطئ
تزينت الفنانة بمجوهرات ثمينة

وعلقت ياسمين على الصور: “أستطيع أن أرى الجمال كله في المطر”.

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ياسمين صبري على الشاطئ
عبرت ياسمين عن حبها لأجواء المطر

لا تصلح للكوميديا

في سياق آخر، هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، ياسمين صبري، بسبب دورها في فيلم “البعبع”.

وقال طارق الشناوي أثناء استضافته على برنامج “الحياة اليوم”: “ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام تفتقده السينما المصرية، إلا أنها لا تملك القدرة على تقديم الأداء الكوميدي.”

وتابع الشناوي حول الفيلم: “الفكرة حلوة نظرياً انك تقدم أكشن بمزحة كوميدية. وأن أمير كرارة قرر أن يقفز في منطقة أخرى. وأن صناع الفيلم زنقوا نفسهم أن الفيلم زمنه السينمائي هو يوم. طب انت لما قيدت الزمن لازم يبقى له منطق وضرورة وإلا سيتحول من سلاح إيجابي لسلاح سلبي”.

واستطرد: “في الكوميديا لازم يبقى الفنان عنده روح كوميدية أو أن يبقى فيه مخرج يقدر يظهر تلك الروح.. إلا أن ياسمين صبري المشاركة كبطلة في الفيلم معندهاش أداء كوميدي وتفتقد ده.. وهنا بقى دور المخرج وعاملة شخصية مبالغ فيها شوية عشان تضحك الجمهور”.

دور ياسمين في البعبع

وتجسد ياسمين صبري في فيلم البعبع، شخصية سلمى، طبيبة صيدلانية تحلم بالنجاح في عملها. ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، بسبب الصدفة التي قادتها للتعرف على “سلطان” الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

تواجه سلمى مواقف صعبة لم تتوقع أن تواجهها من قبل بسبب سلطان، حيث تنقلب حياتها رأسا على عقب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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