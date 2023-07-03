ياسمين صبري في إطلالة مثيرة على الشاطئ بدون بكيني! (شاهد)

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وطن- شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها، لحظات استمتاعها على الشاطئ، بفستان مثير.

ونشرت ياسمين صبري صوراً لها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف أمام البحر بكامل أناقتها.

الجمال في المطر

حيث ارتدت الفنانة المصرية، فستاناً ضيقاً بأحد درجات اللون البرتقالي، بقصة انسيابية أبرزت منحنيات جسدها وصدرها.

وفي إحدى الصور، وقفت ياسمين بطريقة تبرز مؤخرتها.

واعتمدت ياسمين صبري في الاطلالة المثيرة على الشاطئ، تسريحة الكعكة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

وعلقت ياسمين على الصور: “أستطيع أن أرى الجمال كله في المطر”.

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لا تصلح للكوميديا

في سياق آخر، هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، ياسمين صبري، بسبب دورها في فيلم “البعبع”.

وقال طارق الشناوي أثناء استضافته على برنامج “الحياة اليوم”: “ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام تفتقده السينما المصرية، إلا أنها لا تملك القدرة على تقديم الأداء الكوميدي.”

وتابع الشناوي حول الفيلم: “الفكرة حلوة نظرياً انك تقدم أكشن بمزحة كوميدية. وأن أمير كرارة قرر أن يقفز في منطقة أخرى. وأن صناع الفيلم زنقوا نفسهم أن الفيلم زمنه السينمائي هو يوم. طب انت لما قيدت الزمن لازم يبقى له منطق وضرورة وإلا سيتحول من سلاح إيجابي لسلاح سلبي”.

واستطرد: “في الكوميديا لازم يبقى الفنان عنده روح كوميدية أو أن يبقى فيه مخرج يقدر يظهر تلك الروح.. إلا أن ياسمين صبري المشاركة كبطلة في الفيلم معندهاش أداء كوميدي وتفتقد ده.. وهنا بقى دور المخرج وعاملة شخصية مبالغ فيها شوية عشان تضحك الجمهور”.

دور ياسمين في البعبع

وتجسد ياسمين صبري في فيلم البعبع، شخصية سلمى، طبيبة صيدلانية تحلم بالنجاح في عملها. ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، بسبب الصدفة التي قادتها للتعرف على “سلطان” الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

تواجه سلمى مواقف صعبة لم تتوقع أن تواجهها من قبل بسبب سلطان، حيث تنقلب حياتها رأسا على عقب.