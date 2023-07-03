الإثنين, يوليو 3, 2023
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حياتنا

هبة نور بفستان يكشف منحنياتها ووضعيات مثيرة على الأريكة وتجميل جديد (شاهد)

الجمهور لم يلتفت سوى إلى التغيير الذي لاحظه البعض في وجه وجسد هبة نور مخمنين خضوعها لعملية تجميل جديدة

كتب رفيف عبدالله
هبة نور بفستان يكشف منحنياتها ووضعيات مثيرة على الأريكة وتجميل جديد (شاهد)
هبة نور
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وطن– أثارت الفنانة السورية هبة نور، شكوكاً حول خضوعها لعملية تجميل جديدة، بعد أحدث جلسة تصوير مثيرة خضعت لها.

وظهرت هبة نور في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، مختلفة قليلاً عما اعتاد عليه الجمهور.

هبة نور
جلست هبة بوضعية مثيرة على الأريكة

حركات مثيرة

وكانت هبة نور ترتدي في الجلسة، فستاناً باللون البرتقالي، يلتصق بجسدها ويكشف منحنياته بدقة.

وتميز فستان هبة نور، بفتحة صدر على شكل حرف v، وتزينت بمجوهرات ناعمة، تاركةً شعرها منسدلاً.

هبة نور
خمن الجمهور خضوع الفنانة لعملية تجميل جديدة

واتخذت الفنانة السورية وضعيات مثيرة أيضاً للتصوير، حيث كانت تتمدد على الأريكة وتعمدت إبراز مؤخرتها.

تغيرات لاحظها الجمهور

لكن الجمهور لم يلتفت سوى إلى التغيير الذي لاحظه البعض في وجه وجسد هبة نور.

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وجاء في التعليقات: “كلكن عم تشبهو بعض من عمليات التجميل”.

هبة نور
تزينت هبة بمجوهرات ناعمة

وكتب آخر: “ألف عملية تجميل في الوجه ما قدرت تخفي آثار الشيخوخة”.

وقالت أخرى:” كل يوم بملامح جديدة ما عدنا نعرفكم… حرام لي تعملوه باجسامكم و الله… كيف قادرين تتقبلوا حالكم هيك ما بعرف”.

بينما علق متابع على حركاتها المثيرة قائلا: “الصورة فيها نداء تزاوج”.

صورة مسيئة

وكانت هبة نور قد وقعت في أزمة حين انتشرت صورة مسيئة لها، ظهرت بها مثل فتيات الليل.

هبة نور
تم تركيب صورة فاضحة لهبة

لكن الفنانة السورية سارعت إلى التوضيح قائلة: “للأسف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لرجة انو يركبو صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولو الفنانة كذا والفنانة كذا”.

وتابعت: “شو الهدف..قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخليكم تتطورو لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي”.

هبة نور
توعدت الفنانة السورية بمحاسبة الفاعلين

وأضافت هبة: “بينزعل عليكم صرحة بس نحنا صرنا بـ2023، بظن الجمهور قادر يميز بين الصورة الحقيقية والمركبة”.

واختتمت الفنانة السورية: “أكيد رح يتم محاسبة هاي الصفحات خلال الساعت القادمة بإذن الله”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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