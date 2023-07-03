قرية عمانية معزولة يتحدث أهلها بلغة لا يفهمها أقرب جيرانهم (فيديو)

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وطن- وثّقت عدسات شبكة الجزيرة (AJ+ عربي) القطرية، حياة سكّان قرية صغيرة ونائية قرب مضيق هرمز. هناك حيث يعيش مجموعة من الناس يستخدمون لغة فريدة لا يمكن لأقرب جيرانهم فهمها. تُعرف هذه اللغة باسم “الكمزارية”، وهي لغة أهل قرية كمزار. تقع قرية كمزار في منطقة محصورة بين جبل وبحر، ضمن ولاية خصب في محافظة مسندم في سلطنة عمان.

عزت وجدي، وهو مُصور أفلام وثائقية محترف يمني الجنسية، يشعر بفضول كبير تجاه الكمزارية ويرغب في استكشافها بالتفصيل، حسب ما ذكر الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي الذي أعدّه وأخرجه بالتعاون مع قناة الجزيرة.

ومع إعلان AJ+ عن الفيلم الوثائقي الثري من نوعه، تفاعل العمانيون بشكل واسع معه، معتبرين أنه اعتراف واضح بقدرة شبكة الجزيرة على تغطية الموروث العربي في مختلف الدول العربية، ومحاولة توثيقه خشية الاندثار والنسيان.

يتحدثون بلغة لا يفهمها أقرب جيرانهم..

الكمزارية.. لسان أهل كمزار.. القرية الصغيرة النائية قرب مضيق هرمز.

عزت وجدي يأخذنا لاستكشاف الكمزارية من قريتها المحصورة بين بحر وجبل.#على_سفر@ezatwagdi pic.twitter.com/44F3WDZVza — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 3, 2023

ماذا نعرف عن كمزار؟

كمزار هي قرية صغيرة معزولة في أقصى شمال رؤوس الجبال يسكنها الكمازرة وهم عشيرة من عشائر قبيلة الشحوح العربية. قال عنها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان “كمزار: بليدة من نواحي عمان على ساحل بحره في واد بين جبلين شربهم من أعين عذبة جارية”.

في رحلته لاستكشاف الكمزارية، يكتشف عزت العديد من العادات والتقاليد الفريدة لسكان القرية. يجد نفسه محاطًا بطبيعة خلابة ومناظر جميلة تحيط بالقرية.

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يلتقي بالأشخاص الذين يستخدمون هذه اللغة المثيرة للاهتمام، ويتعلم عن ثقافتهم وتاريخهم، في مشاهد وثائقية أنتجت فيلما من 15 دقيقة من الإرث الحضاري والموروث الثقافي لسلطنة عمان.

عرس شعبي لقبيلة الشحي (الشحوح ) في جزيرة لارَك بجنوب إيران

▪︎ تقع جزيرة لارك في محافظة هرمزگان وبالتحديد في مضيق هرمز مقابل جزر قشم (جسم) وهرمز وهنگام (هنجام)، سكان لارك الأصليون يتكونون من ثلاث قبائل؛ الشحي والظهوري والكمزاري، وهم من أهل السنة الشافعية ويتحدثون اللغة الكمزارية pic.twitter.com/taVbtRG5jw — ماجد العباسي (@majedalabbasi) July 23, 2022

عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأو في تجربة عزت -ومن وراءه قناة الجزيرة والمُشاهد العربي عموماً- مع الكمزارية فرصة للتواصل الثقافي وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وعلى الرغم من صعوبة فهم هذه اللغة المحلية، يكتشف عزت أن الروح المضيافة والحميمة لأهل قرية كمزار تتخطى حواجز اللغة وتمكنه من الاندماج في المجتمع المحلي.

#الجزيرة وفي عمل احترافي جديد تبحر بكم إلى أقصى شمالي #سلطنة_عمان هناك يتحدثون بلغة لا يفهمها أقرب جيرانهم..

الكمزارية.. لسان أهل كمزار.. القرية الصغيرة النائية قرب مضيق هرمز.

الزميل @ezatwagdi يأخذكم في جولة لاستكشاف الكمزارية.#على_سفر pic.twitter.com/cDx805xtY5 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 3, 2023

على هذا النحو الأنيق بروح وثائقية شيّقة، انبثقت قصة مغامرة عزت وجدي في الكمزارية، اللغة الغامضة لسكان قرية كمزار النائية. ورغم التحديات، يكتشف عزت الجمال الفريد لثقافة هذه القرية ويشجع مشاهدي الجزيرة على زيارتها.

لماذا كمزار؟

تعتبر قرية كمزار جغرافياً من أبعد القرى في شمال عُمان، وفي الوقت الراهن يسكنها ما يزيد قليلا على ثلاثة آلاف نسمة، ويسكنون بيوتا متقابلة بنيت على جانبي وادٍ ينحدر من الجبل باتجاه البحر في رأس مسندم.

ويؤكد السكان هناك أنه لامكان لأي توسع سكاني أفقي في هذه القرية إلا بالبناء فوق الجبال أو ردم أجزاء من البحر والبناء عليها.

اللغه الكمزارية لغه هجين من أكثر من 6 لغات 1- العربية

2- العبرية

3- الأسبانية

4- الهنديه

5- الفارسيه

6- البرتغاليه

7- الأنجليزيه تنطق ولاتكتب وبدأت بالإنقراض بسبب تقدم العربية عليها ودخول جيل جديد يجهلها ومازالت هي الأولى في قرية كمزار العمانية#إكتشف_عُمان #مسندم_الجمال pic.twitter.com/zf6OTeRV40 — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) February 15, 2021

في الصيف يذهب “الكمزاريون” إلى خصب لموسم القيظ وفي بقية المواسم يلازمون الجبل والبحر في تحدٍ صريح للطبيعة وانسجام كامل معها. ولا ترتبط “كمزار” بأي مكان عن طريق البرّ لأنها تكتفي بالبحر طريقا حضاريا وثقافيا مفتوحا على احتمالات المغامرة والبطولة والمجهول والحياة والموت.

وعلى الرغم من توفر إمكانية التنقل منها وإليها جوا بواسطة الطوافات إلا أن البحر يبقى الطريق الأكثر سهولة وتوفرا على الرغم من مخاطره ومغامرة الولوج إليه. ولكن أهلها لا يعتقدون بوجود أي صعوبات ولا حتى مغامرات فهو طريق يومي يربطهم بخصب وفير من مناطق وقرى محافظة مسندم.