الإثنين, يوليو 3, 2023
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فيديو استفز العمانيين.. تصرف متهور لخليجي في صلالة يستنفر السلطات

أظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارة بيضاء ويفحط بها فوق العشب في صلالة بعد أن فتح أبوابها ثم يقوم بالاستعراض عبر الدوران والإسراع بها

كتب خالد الأحمد
فيديو استفز العمانيين.. تصرف متهور لخليجي في صلالة يستنفر السلطات
تصرف متهور لخليجي في صلالة
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وطن- أوقفت السلطات العمانية سائقاً خليجياً بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يقوم بالتفحيط في مسطحات خضراء معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في محافظة ظفار مما أثار غضب واستياء العمانيين مطالبين بمحاسبة الفاعل وحجز المركبة.

ويعد التفحيط أو الانجراف هواية بعض الشباب، يمارسونها في الأماكن قليلة السكان لكي يتفادوا خطر الإصابات والحوادث.

فيديو التفحيط على العشب في صلالة يغضب العمانيين

وأظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارة بيضاء فوق مسطحات خضراء في منطقة خالية في ظفار بسلطنة عمان، ويقودها بسرعة بعد أن فتح أبوابها ثم يقوم بالدوران والإسراع بها.

وتفاعلا مع ردود الفعل الغاضبة من النشطاء العمانيين على مواقع التواصل عقب تداول المقطع، تدخلت السلطات العمانية وأعلنت أنه تم تحديد الفاعل وتوقيفه.

وأفادت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان، بأن قيادة شرطة محافظة ظفار استوقفت شخصًا من جنسية عربية بتهمة الاستعراض بالمركبة في المسطحات الخضراء، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

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التفحيط على العشب في صلالة
التفحيط على العشب في صلالة

ردود أفعال متباينة

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل في السلطنة على الفيديو وهذا التصرف الذي وصفوه بالمشين.

وقال أبو عدي الشحري، إن هذا المشهد يتكرر كل عام مطالباً بتوظيف مراقبين لرصد المخالفين فترة الخريف والتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

وقال “احمد محاد المعشني”: على العابثين أن يعلموا أن عبثهم لن يمر دون عقاب”.

وعقب عبد الله الوايدي، بأن الباحث البيئي محمد عكاك، زار المكان الذي وقع فيه التفحيط وخرج بمقطع تحدث فيه عن الأضرار التي لحقت بالبيئة في المكان المعتدى عليه”.

وطالب الوايدي بتغليظ العقوبة وعدم مسامحة العابثين مهما كانت الظروف”.

واستدرك أن “للبلد حرمته واحترامه، ولا مكان للعابثين فيها ومحافظتنا ليست حلبة تفحيط”.

وقالت “روز” إن “هذه التصرفات طفولية غريبة والأرض لها حرمتها أيضاً..وجب التعامل معاه بحزم”.

قانون حماية البيئة في سلطنة عمان

يعد قانون حماية البيئة في سلطنة عمان من أهم القوانين التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، حيث تتسم الطبيعة البيئية في أراضي السلطنة بالتنوع والثراء البيئي.

وتحتوي سلطنة عمان على عدد من أنواع البيئات المختلفة والتي تحتاج إلى القانون الذي يحميها من تصرفات البشر غير المسؤولة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى إهدار هذه الثروات وتلفها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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