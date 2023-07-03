تالا ابنة إنجي علي بملابس جريئة في أحضان محمد صلاح (شاهد)

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وطن- أطلت الإعلامية المصرية إنجي علي بملابس مثيرة وجرئية رفقة ابنتها تالا، في صورة جماعية مع لاعب كرة القدم محمد صلاح بأحد المنتجعات الصيفية حيث يقضيان إجازتهما.

ونشرت إنجي صورة عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي خلال قضاء العطلة الصيفية.

اللافت في الصورة هي ابنة إنجي، تالا، التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة مثيرة بملابس مكشوفة البطن وهوت شورت قصير ومعها والدتها إنجي علي والفرعون المصري محمد صلاح.

ابنة إنجي علي مع محمد صلاح

وبعد ساعات من مشاركة الصورة، تصدرت ابنة إنجي علي الترند بسبب صورتها مع محمد صلاح.

و“تالا” هى الإبنة الوحيدة لإنجي علي من زوجها الثاني المنتج تامر مرسي الذي انفصل عنها وتزوج من النجمة نسرين التي أعتزلت الفن من أجل تامر مرسي الزوج السابق لإنجي علي.

وظهرت إنجي علي في الصورة مع ابنتها تالا ووهي ترتدي ملابس جريئة هوت شورت قصير وستومك، يكشف عن بطنها أثناء تواجدها في الساحل برفقة والدتها ونجم ليفربول محمد صلاح.

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ويذكر أنه للمرة الأولى، أطلت ابنة إنجي خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة والذي يقام برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس وأشقائه.

وارتدت تالا ابنة إنجي علي “جامبسوت” قصير باللون الأبيض وارتدت حذاء رياضي يناسب سنها، وانهالت التعليقات على صفحة إنجي علي.