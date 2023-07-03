“بجد بموت”.. ميار الببلاوي تريند وسخرية واسعة منها.. ما علاقة الحج؟

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وطن- تعرضت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي، لموجة من الانتقادات والسخرية بعد حديثها عن المرض الذي أصيبت به بسبب أداء فريضة الحج، وزعمها أن هذه الأعراض تكون من علامات قبول الحج.

وشن العديد من النشطاء هجوما لاذعا على ميار الببلاوي، عقب نشرها منشورًا عبر حسابها بموقع فيس بوك، عن أن “النزلة الشعبية وتكسير العظام بعد أداء الفريضة، علامة على قبول الحج.”

وقالت: “طول عمرنا عارفين إن النزلة الشعبية وتكسير الجسم بعد الحج، علامة قبول طاعة، نسأل الله ذلك، بس بجد حرفيا بموت، نسألكم الدعاء”.

ميار الببلاوي تثير الجدل “بعلامة قبول الحج”

وعلقت الببلاوي على إحدى الانتقادات التي وجهت لها من متابعة وصفت حديثها بأنه غير منطقي.

واستكملت: «ايوه لما بنرجع تعبانين بنقول انها علامه قبول ودا ملوش علاقة بان الى متعبش متقبلش معناها انك اجتهدتي في طاعتك قدر جهدك ونسال الله الحديث الشريف حتى الشوكه يشاكها العبد تكفر عنه ذنوبه.. فمابالك مرض شديد اوى اليس تكفير ذنوب ورفع درجات بصبرنا واحتسابنا وبندعو طول الحج اللهم اغفر لنا فبنقولها تبشرا للحاج والمعتمر».

حذفت المنشور وهاجمت منتقديها

وجراء الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها، قامت ميار الببلاوي بحذف منشورها المثير للجدل.

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وكتبت في منشور جديد: “إيه كمية الهجوم دي؟ أنا تعبانة مكنتش قادرة أشوف الأساتذة اللي بيتريقوا على علامة قبول الطاعة، ربك لما يقبل طاعتك بيوفقك لطاعة أكبر وأجرها أعظم والصبر على المرض والابتلاء عبادة وأجرها يعلمه الله.”

وتابعت:”حسبى الله ونعم الوكيل الناس قاعدالى على الواحده لا فارق معاهم مرضى ولا الى انا فيه بس بقى كفايه مفيش كلمه اكتبها الا بحوار اعوذ بالله”.

وتقدم الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي حاليًا برنامج «أحلى الكلام» على شاشة قناة «الشمس»، حيث تستضيف خلاله العديد من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر.

وشاركت الببلاوي سابقا في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا اكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: “رد قلبي”، “ديسكو ديسكو”، إنذار بالطاعة”، “رجل آيل للسقوط”، “وداعا للعزوبية”، “أهالينا”.