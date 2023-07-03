الإثنين, يوليو 3, 2023
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رياضة

الهلال السعودي يُغري برناردو سيلفا بعرض خيالي للتعاقد معه هذا الصيف

الهلال السعودي يقدم عرض ب62 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
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وطن- ذكرت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالنجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه بعرض خيالي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت شبكة ” فوت ميركاتو“، بأن نادي الهلال السعودي قد تقدم بعرض مغرٍ إلى البرتغالي برناردو سيلفا، يتضمن حصول اللاعب على 900 ألف يورو. كراتب أسبوعي، على عكس ما يتقاضاه في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي ب175 ألف يورو.

وارتبط اسم البرتغالي سيلفا خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز. لعل أبرزها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال السعودي يغري برناردو سيلفا

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في وقت سابق عن رفض البرتغالي برناردو الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، مع رغبته في الذهاب إلى برشلونة هذا الصيف. ولا يزال مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل مشكوك في أمره حتى الآن.

وبينت الشبكة، بأن الهلال السعودي عرض على نادي مانشستر سيتي. مبلغ 62 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات نجمه البرتغالي برناردو سيلفا هذا الصيف.

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رحيل برناردو سيلفا

من جانبه، قالت صحيفة “ ديلي ستار” البريطانية، بأن البرتغالي برناردو سيلفا قد يوافق على العرض السعودي المغري، المقدم من جانب نادي الهلال في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

البرتغالي برناردو سيلفا
البرتغالي برناردو سيلفا

كما وعلق البرتغالي برناردو على مستقبله مع مانشستر سيتي،  في تصريح صحفي خرج به عبر وسائل الإعلام البريطانية، ” بصراحة، لا أعلم.. سنرى ماذا سيحدث في الأسابيع القادمة، أريد الاستماع بهذه اللحظة”.

كما وساهم لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا في تتويج فريقه الأزرق السماوي. بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر بأن عقد البرتغالي برناردو سيلفا سينتهي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2025.

 

المصدروطن + فوت ميركاتو + ديلي ستار

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