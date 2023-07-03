الإثنين, يوليو 3, 2023
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حياتنا

إذا نفذت مساحة تخزين الآيفون .. غيّر هذا الإعداد لتحرير مساحة فوراً

عن طريق تغيير إعداد الرسائل يمكنك تقليل كمية التخزين التي تستخدمها على الفور

كتب أنس السالم
مساحة تخزين الآيفون
من خلال تغيير إعداد الرسائل يمكنك تقليل مقدار التخزين الذي تستخدمه
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وطن – إذا كنت تستخدم الآيفون لعدة سنوات، فمن المحتمل أن تواجه صعوبة في مساحة التخزين.

بسبب التواصل المستمر بين الناس، وإرسال العديد من الصور ومقاطع الفيديو لبعضهم البعض يوميًا، يمكن أن يكون من السهل الوصول إلى حد التخزين الأقصى في iCloud.

على الرغم من أن الطرز بدءًا من iPhone 13 تأتي مع حد أدنى من 12 جيجابايت من التخزين، إلا أنه بالنسبة لأي شخص يملك طرازًا أقدم من iPhone، يمكن أن يكون من السهل الوصول إلى حد التخزين المجاني البالغ 5 جيجابايت الذي يقدمه iCloud.وفق صحيفة “ديلي ميل

طريقة سهلة لتحرير مساحة التخزين على الهاتف

لحسن الحظ، كشف خبراء Fonehouse عن طريقة سهلة لتحرير مساحة التخزين على الهاتف على الفور.

عن طريق تغيير إعداد الرسائل يمكنك تقليل كمية التخزين التي تستخدمها على الفور.

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بشكل افتراضي، يخزن الآيفون الخاص بك كل رسالة ترسلها وتتلقاها مما يعني أن هاتفك يمكن أن يكون مكتظًا بالتخزين غير الضروري.

على الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة إذا كنت ترغب في التذكر بالمحادثات التي كنت تجريها قبل سنوات، إلا أن هذه الرسائل يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتعيق هاتفك دون سبب وجيه.

لتفعيل هذه الميزة، قم بفتح هاتف الآيفون الخاص بك، افتح تطبيق الإعدادات وانزل حتى ترى ‘الرسائل’.

اضغط على الأيقونة، وانزل خلال القسم الفرعي حتى ترى ‘تاريخ الرسائل’.

يجب أن تتمكن بعد ذلك من النقر على ‘الاحتفاظ بالرسائل’، والذي سيعطيك ثلاث خيارات: 30 يومًا، سنة واحدة، إلى الأبد.

سيكون الإعداد على ‘إلى الأبد’ تلقائيًا، لكن يمكنك اختيار ما يناسبك. إذا ضغطت على أحد الخيارات، ستتلقى رسالة تفيد بما إذا كنت ترغب في حذف الرسائل الأقدم.

يمكنك بعد ذلك الضغط على ‘حذف’ لتحرير مساحتك وتجنب دفع مبالغ إضافية مقابل التخزين.

يمكنك التراجع عن هذه التغييرات في أي وقت.

التخلص من الحفظ التلقائي على واتساب

يجب على مستخدمي الآيفون أيضًا أن يكونوا حذرين من إضافة مرفقات غير ضرورية من واتساب إلى هاتفك.

سيقوم التطبيق تلقائيًا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو وملاحظات الصوت ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك.

لتغيير ذلك افتح واتساب، اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على التخزين والبيانات، ثم انتقل إلى إدارة التخزين لمراجعة وحذف المرفقات بشكل فردي.

إذا كنت بحاجة للتحقق من المساحة المتبقية على الآيفون الخاص بك، اذهب إلى تطبيق الإعدادات، انزل إلى ‘عام’ وانقر على ‘تخزين الآيفون’.

سيخبرك الإعداد بكمية المساحة التي تستخدمها وأي تطبيقات تستهلك معظم المساحة لتوجيهك بشأن ما قد ترغب في حذفه.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

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