أثناء نومه..لن تصدق ماذا وجد هذا الرجل يزحف فوق وجهه (صورة)

- Advertisement -

وطن- عاش سائح من سلوفينيا تجربة مرعبة بعدما اكتشف وجود عقرب يزحف فوق وجهه أثناء إجازة عائلية في كرواتيا.



متحدثا لمجلة newsweek الأمريكية، قال جاكا:”إن وجود الحشرات والمخلوقات أمر شائع جدًا لأن المنزل الذي كنا فيه كان قريب من غابة صغيرة وقريب جدًا من البحر.”

مضيفََا:”لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل.”

شعر بشيء فوق وجهه

أوضح جاكا أنه كان نائما عندما حدث فجأة شيء غريب، قائلا في هذا السياق:”شعرت بشيء على وجهي، اعتقدت أنها كانت مجرد عنكبوت أو ربما حشرة صغيرة ولكن عندما قمت بإزاحتها بعيدًا، شعرت بصعوبة أكبر وأثقل، مما جعلني أقفز على الفور من السرير.”



كما أشار كذلك إلى أنه أمضى قرابة 10 دقائق وهو يبحث عن الحشرة في الغرفة. وعندما عثر عليها إكتشف أنها عقرب. لحسن الحظ، لم يصب جاكا بلدغة في الحادث.

كما قال إنه لم يكن يعلم أن العقارب تعيش في منطقة كرواتيا حيث كان يقيم مع عائلته.



- Advertisement -

موضحا في هذا السياق: “لقد تعودت على رؤية حشرات مثل الجنادب أو العث أو ربما العناكب الصغيرة تزحف علي ولكن لم يحدث هذا مطلقًا”.

على الرغم من أنه شعر بالارتياح لاكتشاف أن العقرب “ليس سامًا”، إلا أن الصورة التي شاركها على منصة Reddit والتي يعرض فيها الحشرة وهي “تستريح” على وسادة، تركت العديد من الأشخاص يشعرون بالخوف.



خوف المستخدمين

كتب أحد المعلقين:”أعتقد أنني لن أنام هذه الليلة.”



وقال آخر “شكرًا مقدمًا على الكوابيس التي ستراودني هذه الليلة.”

كما أشار مستخدم آخر إلى أنه على الرغم من أن هذا العقرب بالذات ربما لم يكن قاتلًا، إلا أنه قد يؤدي إلى “لدغة سيئة للغاية”.

من ناحيته، يعتقد جاكا أنه من المحتمل أن يكون هذا الحيوان عقربًا أوروبيًا أصفر الذيل، موافقا أحد المستخدمين على أنه كان محظوظًا لأنه لم يتأذى.

حيث قال:”اللسع على الوجه كان سيصبح أمراً مؤسفاً لو حدث ذلك.”

على الرغم من التجربة المرعبة التي عاشها، أكد جاكا على أن أي شخص يزور دولًا مثل كرواتيا لا ينبغي أن يتأثر بتجربته.

قائلا: “نصيحتي هي ألا تخافوا من العقارب والمخلوقات الأصغر، خاصة في أوروبا”.

مضيفََا:”عادة ما تكون هذه الأنواع من الحيوانات غير ضارة، لكن عليك أن تتأكد من البحث على غوغل قبل محاولة التعامل معها بأي شكل من الأشكال.”