هل الأشباح موجودة حقًا؟ .. 5 تفسيرات علمية محتملة

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وطن – سواء أعجبنا بذلك أم لا، فإن العديد منا ربما تساءل في مرحلة ما إذا كان الصوت الذي نسمعه ليلاً هو في الواقع صاردر عن الأشباح. وإذا كنت غير محظوظ حقًا، فقد تعتقد أنك رأيت شبحًا بالفعل.

ولكن ما الذي يجعلنا نشعر وكأننا في حضرة شيء ما وراء القبر؟.

يمكن أن تكون متلازمة الرأس المنفجرة، وشلل النوم وحتى العفن مصدرًا للشعور بالبرودة في ظهرك أو بأن هناك شخصًا يراقبك.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “ديلي ميل” خمسة تفسيرات علمية محتملة وراء تجارب النشاط الخارق للطبيعة:

شلل النوم

في عام 2015، شاركت امرأة تجربة مرعبة عاشتها عندما ذهبت للنوم في ليلة ما.

عندما كانت مستلقية بجانب زوجها – الذي كان يشخر كالمعتاد – تلقت السيدة البالغة من العمر 62 عامًا ضربة على كتفها من شخص همس: “أنا بارد، هل يمكنني الدخول؟”.

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قالت المرأة نعم، ظنًا منها أنها إحدى بناتها، ولكن عندما فتحت عينيها رأت ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، الذي توفي بعد بضعة أشهر.

تعرف هذا الظاهرة المرعبة باسم شلل النوم. وغالبًا ما يُستشهد بها كتفسير لمشاهدات النشاط الخارق للطبيعة.

على الرغم من أن الأطباء غير متأكدين من كيفية حدوث ذلك بالضبط. إلا أنه يُعتقد عمومًا أنهت تحدث عندما يصل الشخص إلى مرحلة النوم السريع لحركة العين، والتي من المحتمل أن تكون أكثر عرضة لرؤية أحلام واضحة.

غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم بأنهم مستيقظون ولكن قد يشعرون بالضغط على أجسادهم أو رؤية هلاوس في غرفهم.

ووفقًا لدان دينيس خبير من جامعة يورك، هناك ثلاثة أنواع من الهلاوس التي يمكن أن تكون موجودة.

وكتب في مقال لـ The Conversation: “تتألف الهلاوس المتسللة من الشعور بوجود شرير في الغرفة، والتي يمكن أيضًا أن تتجلى في هلاوس متعددة الحواس واقعية لمتسلل حقيقي”.

تحدث الهلاوس الضاغطة غالبًا مع الهلاوس المتسللة، وتصف شعورًا بالضغط على الصدر والشعور بالاختناق.

وتشمل الفئة الثالثة ما يسمى بالهلاوس الحركية الدهليزية، والتي عادة ما لا تحدث مع الاثنين الآخرين، وتتألف من “تجارب حركة وهمية” مثل التطفو فوق السرير.”

للتخلص من شلل النوم، ينصح بالحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا حيث يمكن أن يُحدث الأرق هذا الحالة.

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا. ولكن ليس في الأربع ساعات الأخيرة قبل الذهاب إلى الفراش.

العفن

قد تفاجأ بمعرفة أن العلماء قاموا أيضًا بربط بين مشاهدات الأشباح وجودة الهواء السيئة.

يبدو أن بويضات العفن السامة يمكن أن تسبب تقلباتٍ في المزاج، وغضباً غير مبرر وحتى قصوراً في الإدراك إذا تعرضت لها لفترة طويلة.

كما ظهرت أعراض التهاب المخ وفقدان الذاكرة في دراسات حديثة. بالإضافة إلى زيادة القلق والخوف.

يدعي الباحثون أن هذه الصفات تشبه بشكل غريب تلك التي يدعي الأشخاص الذين يزعمون أنهم عاشوا تجارب خارقة للطبيعة ويقترحون أن هناك ارتباطًا.

قال البروفيسور “شين روجرز” من جامعة كلاركسون في نيويورك في وقت سابق: “التجارب التي تم الإبلاغ عنها في العديد من الأشباح تشبه الأعراض العقلية أو العصبية التي أفاد بها الأفراد الذين تعرضوا للعفن السام”.

تأثيرات بعض الفطريات على النفس معروفة جيدًا. في حين أن تأثيرات العفن الداخلي أقل دراسة.

على الرغم من أن أعراض الحساسية والربو وغيرها من التأثيرات الفسيولوجية معروفة جيدًا، فقد كان هناك جدل طويل حول تأثيرات التعرض للعفن الداخلي على الإدراك ووظائف الدماغ الأخرى.

متلازمة الرأس المنفجرة

قد تبدو متلازمة الرأس المنفجرة كحالة مختلقة. لكنها في الواقع اضطراب حسي حقيقي ومخيف.

وفقًا لجامعة جولدسميث، يتميز بـ “الإدراك بوجود ضوضاء عالية أو إحساس بانفجار في الرأس، عادةً عند الانتقال إلى النوم العميق أو الخروج منه”.

يمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من انفجار حقيقي إلى طلق ناري أو حتى صرخة.

قبل عامين، وجدت دراسة أن 44.4 في المئة من المصابين شعروا بخوف شديد خلال هذه الحلقات، مع نسبة صغيرة يعتقدون أنها ناتجة عن شيء خارق للطبيعة.

قال البروفيسور “كريس فرنش” من جولدسميث: “لقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن نسبة كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم سوف يختبرون متلازمة الرأس المنفجرة على الأقل مرة واحدة في حياتهم”.

وأضاف: “لذلك على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من عينتنا اختارت تفسيرات غير تقليدية مثل ‘شيء خارق’ أو تأثيرات ‘المعدات الإلكترونية’، يتم تفسير هذه الظاهرة على هذا النحو من قبل الملايين من الناس حول العالم”.

وقالت عالمة النفس الدكتورة لويز جودارد-كرولي أيضًا: “يمكن أن تكون هذه الهلاوس مثل الأحلام وقد تتراوح من رؤية أضواء وامضة، أشكال، أو أشخاص إلى سماع أصوات، موسيقى، أو أصوات أخرى.

يمكن أن يكون محتوى هذه الهلاوس متنوعًا وأحيانًا غريبًا. يمكن أن تكون واقعية جدًا ومحاطة بالواقع، مما يجعلها صعبة التمييز عن التصورات الفعلية”.

أول أكسيد الكربون

تم النظر في الروابط بين أول أكسيد الكربون والتجارب الخارقة للطبيعة منذ فترة طويلة تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية.

في عام 1921، روت المجلة الأمريكية لطب العيون تجربة مرعبة لامرأة تُعرف فقط باسم “السيدة H”.

بعد الانتقال إلى منزل جديد، بدأت هي وعائلتها في سماع أصوات غريبة وشعروا حتى كأنهم يتم تثبيتهم في أسرّتهم.

رافق ذلك الشعور بالضعف والإصابة بالصداع. اتضح فيما بعد أنه نتيجة لـ التسمم بأول أكسيد الكربون.

هذا الغاز السام (CO) هو تهديد لا طعم له ولا رائحة له والذي حتى بتركيزات منخفضة، يمكن أن يسبب أضرارًا دائمة للأشخاص الذين يستنشقونه.

غالبًا ما ينبع ذلك من حرق الوقود مثل الغاز والبروبان بالإضافة إلى مدافئ الحرق الخشبي والمداخن المسدودة.

في حالة السيدة H، كانت هذه الانبعاثات قادمة من فرن، وبمجرد إصلاحه، توقفت أمراض عائلتها.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن تسمم أول أكسيد الكربون أدى أيضًا إلى حالة من الذهان لدى بعض المصابين.

يمكن أن يؤدي التعرض لأول أكسيد الكربون لأكثر من ستة أسابيع إلى معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق وحتى القصور الوظيفي المعرفي.

قال الدكتور ألبرت ريزو، كبير الأطباء العاملين لجمعية الرئة الأمريكية، في وقت سابق: “نظرًا لأنه لا رائحة له ولا طعم له، يمكن أن يكون غادرًا جدًا وغالبًا ما لا يربط الناس هذا النوع من الأعراض بتسمم أول أكسيد الكربون”.

وأكمل: “قد يعتقدون أن لديهم فيروس أو إنفلونزا، ربما يحتاجون فقط إلى هواء أكثر تهوية، وهو ما يحتاجون إليه، ولكن لا يربطون ذلك بأول أكسيد الكربون”.

تجسيم الأشكال

إذا كنت قد قمت بالنظر مرتين، ظنًا منك أنك رأيت وحشًا في المرآة أو مخلوقًا بين الأشجار، فربما قد عشت تجربة تجسيم الأشكال.

تحدث هذه الظاهرة عندما يعزي البشر معنى لمحفزات بصرية عشوائية، مثل رؤية وجوه في الغيوم.

على الرغم من أنها خدعة شائعة لأوهام بصرية. إلا أن الأبحاث تشير أيضًا إلى أنه يمكن أن يُعزى إلى مشاهدات أكثر خارقة للطبيعة.

في دراسة قادها جامعة “تانتا” قبل عامين، تم عرض صور لأنماط تشبه التشويش التلفزيوني على 82 مشاركًا.

وتبين أن المشاركين الذين ادعوا أنهم عاشوا تجربة خارقة للطبيعة قبل التجربة كانوا أكثر عرضة لرؤية الوجوه في هذه الصور.

تعتقد الدكتورة لويز جودارد-كرولي أيضًا أن “الارتباط الوهمي” يمكن أن يساهم في ذلك، وهو النزعة لإدراك علاقة بين حدثين أو تجارب غير مرتبطة.

وقالت: “في سياق رؤية الأشباح، قد يربط شخص حدثًا معينًا أو حدوثًا (مثل صوت غريب أو مصادفة) بوجود شبح. يمكن أن يعزز هذا الارتباط المتصور الإيمان برؤية شبح. على الرغم من أن الاتصال ليس مبنيًا على أدلة موضوعية”.

من الشائع جدًا عندما يكون الأفراد في حالة حداد أو قد عاشوا خسارة كبيرة، أن يكونوا أكثر عرضة لتجارب يفسرونها على أنها تواصل أو زيارات من أحبائهم الذين توفوا.

وقد تشمل هذه التجارب رؤية أو الشعور بوجود الذين فقدوا. مما يؤدي إلى الإيمان بالأشباح أو الأرواح.