الأحد, يوليو 2, 2023
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رياضة

موعد مباراة بيراميدز القادمة والتشكيلة أمام البنك الأهلي في كأس مصر

مواجهات ربع نهائي منافسات كأس مصر 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة بيراميدز القادمة
موعد مباراة بيراميدز القادمة
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وطن- يلتقي فريق بيراميدز أمام منافسه البنك الأهلي، الاثنين، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر 2023، على ملعب “ستاد القاهرة” الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، في منافسات بطولة كأس مصر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. أما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري أيمن الكاشف أو مدحت شلبي.

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز

كما وستبث وقائع المباراة على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي (HD)، ومعامل معامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي

وسيلعب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المباراة أمام منافسه البنك الأهلي في منافسات بطولة كأس مصر 2023، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

دفاع بيراميدز: محمد حمدي، أحمد سامي، علي جبر، محمد شيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد توفيق.

مركز الهجوم: إسلام عيسى، فاجري لاكاي، أحمد فتحي (فخر الدين بن يوسف).

بيراميدز
بيراميدز

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وجاء فريق بيراميدز (الأهرام) في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، خلف المتصدر الأهلي برصيد 68 نقطة.

كما وحل البنك الأهلي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الممتاز. برصيد 35 نقطة  مع قرب ختام الموسم الحالي.

المصدروطن + بيراميدز تويتر + مواقع التواصل

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