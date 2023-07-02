الأحد, يوليو 2, 2023
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في أحضان صديقته.. السر الصادم وراء وفاة جو ليندر فجأة بعمر 30 عاما

تداولت وسائل إعلام أمريكية خبر وفاة جو ليندر على نطاق واسع، وراج اسمه عبر مواقع التواصل وسط صدمة وذهول محبيه جراء وفاته المفاجئة

كتب فهمي الورغمي
في أحضان صديقته.. السر الصادم وراء وفاة جو ليندر فجأة بعمر 30 عاما
النجم الأمريكي جو ليندر
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وطن- في خبر صادم لعشاق رياضة كمال الأجسام، توفي النجم الأمريكي جو ليندر عن عمر يناهز ٣٠ عاماً بطريقة مفاجئة، تركت عائلته وزملائه والملايين من متابعيه في حالة من الصدمة من وقع الخبر الصادم.

وحسب صديقة لاعب كمال الأجسام الراحل، اشتكى ليندر خلال الثلاثة أيام الأخيرة قبل وفاته من وجع في رقبته لكن ظنه بالأمر غير المهم.

وكتبت صديقة جو على “إنستغرام“: ” كنت معه خلال رحلة المرض، اشتكى من ألم في رقبته قبل أيام من الوفاة”.

 

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جو ليندر
جو ليندر تُوفي في أحضان صديقته

جو ليندر تُوفي في أحضان صديقته

أعلنت “نيشا” صديقة ليندر، أن جو مات أثناء احتضانهما، بعد فترة وجيزة من إهدائها قلادة مصنوعة خصيصًا عليها اسمها.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن سبب وفاته هو تمدد في الأوعية الدموية، وأن وفاته حدثت بسرعه كبيرة وبطريقة مفاجئة.

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في الماضي، ورد أن جو ليندر تحدث عن قلقه بشأن النوبات القلبية بسبب الإفراط في التدريب. ومع ذلك، لم يتم إصدار بيان رسمي بشأن وفاته إلى الآن.

ويذكر أنه في مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي، تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.

وقال جو ليندر إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

اسم مرموق في عالم كمال الأجسام

جو ليندر كان واحداً من أشهر رياضيي كمال الأجسام في العالم. شارك في العديد من المسابقات العالمية.

كما كان مدرباً ومستشاراً للعديد من الرياضيين والمشاهير. وكان يعرف بحبه للرياضة والتغذية والتعلم.

 

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حظيت بنية جو ليندر البدنية بإعجاب الجميع تقريبًا وكانت معلمًا للكثيرين. يعد انضباط ليندر تجاه لياقته البدنية علامة فارقة لجميع لاعبي كمال الأجسام الطموحين.

ومع ذلك، فقد تعرض مرة لاستخدام الستيرويد ثم أصيب بالتثدي – وهو مرض يسبب تضخم أنسجة الثدي وحرق الحلمات.

لا يزال سبب وفاة جو ليندر، المعروف على يوتيوب باسم “جوستيتكس” (Joesthetics) مجهولًا ولكن من المتوقع الكشف عنه قريبًا.

وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم وصدمتهم لفقدانه.

وقال بعضهم إن موت جو ليندر يثير تساؤلات حول مخاطر رياضة كمال الأجسام على صحة القلب والأوعية الدموية.

وطالبوا بإجراء المزيد من الأبحاث والفحوصات للوقاية من هذه المشكلة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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