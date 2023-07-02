سيلينا غوميز على سريرها بحمالة صدر حمراء وجمالها الطبيعي يبهر متابعيها (شاهد)

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وطن- هزت نجمة الموسيقى سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع من خلال نشر صورتين من غرفة نومها ، إحداهما تظهر صدرها بشكل مثير.

في الصور ، تظهر سيلينا غوميز البالغة من العمر 30 عامًا مستلقية على السرير وهي ترتدي حمالة صدر حمراء مع لمسة من الحد الأدنى من المكياج وشعرها إلى الأسفل.

تم استخدام الصور للإعلان عن مستحضر تجميل يسمى Dolce Glow.

وكتبت سيلينا في تعليقها: “احصل على تان بدون تان” ، مشيرة إلى المنتج ، وهو نوع من كريم تسمير البشرة.

معجبو سيلينا يفقدون صوابهم

ولّد المنشور عددًا كبيرًا من التعليقات من ملايين المتابعين.

كتب أحدهم: “أنا مندهش جدًا لدرجة أنني لا أستطيع الكلام”.

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وأضافت أخرى “أنا مندهشة من أنها تبدو أصغر سنا مرة أخرى في نهاية اليوم ، إنها تتحمل بشكل جيد”.

علق معجب آخر: “هل تمزحين معي؟”.

جمال سيلينا جوميز الطبيعي

هذه ليست المرة الأولى التي تذهل فيها سيلينا غوميز متابعيها.

في شهر آذار (مارس) الماضي ، نشرت صورتين سيلفي بدون مكياج مما ترك متابعيها مذهولين أيضًا.

في تلك المناسبة ، نشرت صورها مع التسمية التوضيحية “Violet Chemistry” ، في إشارة إلى أغنية مايلي سايرس من ألبومها الجديد.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

وردت مايلي سايرس برمز تعبيري على شكل قلب ، مما أدى إلى جذب مليون إعجاب في ثماني دقائق فقط.

عدم متابعة سيلينا جوميز

ومع ذلك ، لم يكن كل شيء جيدًا على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لسلينا. حيث قامت مؤخرًا بإلغاء متابعة زين مالك ودوا ليبا وكل من الشقيقات جيجي وبيلا حديد ، بعد سلسلة من الشائعات بأنها كانت تواعد نجم “ون دايركش”.

يبدو أن جوميز نفسها أغلقت أي شائعات عندما نشرت مقطع فيديو على TikTok تؤكد أنها عزباء.