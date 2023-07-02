الأحد, يوليو 2, 2023
الرئيسيةحياتناسيلينا غوميز على سريرها بحمالة صدر حمراء وجمالها الطبيعي يبهر متابعيها (شاهد)
حياتنا

سيلينا غوميز على سريرها بحمالة صدر حمراء وجمالها الطبيعي يبهر متابعيها (شاهد)

هذه ليست المرة الأولى التي تذهل فيها سيلينا غوميز متابعيها حيث نشرت صورتين سيلفي بدون مكياج سابقاً مما ترك متابعيها مذهولين أيضا

كتب رفيف عبدالله
سيلينا غوميز على سريرها بحمالة صدر حمراء وجمالها الطبيعي يبهر متابعيها (شاهد)
سيلينا غوميز
- Advertisement -

وطن- هزت نجمة الموسيقى سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع من خلال نشر صورتين من غرفة نومها ، إحداهما تظهر صدرها بشكل مثير.

في الصور ، تظهر سيلينا غوميز البالغة من العمر 30 عامًا مستلقية على السرير وهي ترتدي حمالة صدر حمراء مع لمسة من الحد الأدنى من المكياج وشعرها إلى الأسفل.

تم استخدام الصور للإعلان عن مستحضر تجميل يسمى Dolce Glow.

سيلينا غوميز
شوهدت المغنية العالمية مستلقية على السرير وهي ترتدي حمالة صدر حمراء

وكتبت سيلينا في تعليقها: “احصل على تان بدون تان” ، مشيرة إلى المنتج ، وهو نوع من كريم تسمير البشرة.

معجبو سيلينا يفقدون صوابهم

ولّد المنشور عددًا كبيرًا من التعليقات من ملايين المتابعين.

كتب أحدهم: “أنا مندهش جدًا لدرجة أنني لا أستطيع الكلام”.

- Advertisement -
سيلينا غوميز
ولّد المنشور عددًا كبيرًا من التعليقات من ملايين المتابعين

وأضافت أخرى “أنا مندهشة من أنها تبدو أصغر سنا مرة أخرى في نهاية اليوم ، إنها تتحمل بشكل جيد”.

علق معجب آخر: “هل تمزحين معي؟”.

جمال سيلينا جوميز الطبيعي

هذه ليست المرة الأولى التي تذهل فيها سيلينا غوميز متابعيها.

في شهر آذار (مارس) الماضي ، نشرت صورتين سيلفي بدون مكياج مما ترك متابعيها مذهولين أيضًا.

في تلك المناسبة ، نشرت صورها مع التسمية التوضيحية “Violet Chemistry” ، في إشارة إلى أغنية مايلي سايرس من ألبومها الجديد.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

وردت مايلي سايرس برمز تعبيري على شكل قلب ، مما أدى إلى جذب مليون إعجاب في ثماني دقائق فقط.

عدم متابعة سيلينا جوميز

ومع ذلك ، لم يكن كل شيء جيدًا على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لسلينا. حيث قامت مؤخرًا بإلغاء متابعة زين مالك ودوا ليبا وكل من الشقيقات جيجي وبيلا حديد ، بعد سلسلة من الشائعات بأنها كانت تواعد نجم “ون دايركش”.

يبدو أن جوميز نفسها أغلقت أي شائعات عندما نشرت مقطع فيديو على TikTok تؤكد أنها عزباء.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد)

حياتنا

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

حياتنا

سيلينا غوميز شقراء ببكيني خيط مثير.. إطلالة لم تظهر بها من قبل هدية لمتابعيها الـ404 مليون!

حياتنا

سيلينا غوميز تصنع التاريخ على انستغرام وتهدي جمهورها صورتين مكشوفتي الصدر! (شاهد)

حياتنا

كم تبلغ ثروة سيلينا غوميز؟! .. في عام واحد حصلت على 30 مليون دولار من شركة PUMA

حياتنا

بعد صورهما المثيرة.. من هو “أندرو تاغارت” عشيق سيلينا غوميز الجديد؟

حياتنا

سيلينا غوميز تكشف مفاجأة حول انفصالها عن جاستن بيبر وعدم قدرتها على الإنجاب!

حياتنا

سيلينا غوميز تكشف سر الوشم العربي على جسدها لأول مرة!

حياتنا

قبل زفاف “جاستن بيبر” تسريب صور فاضحة لـِ”سيلينا غوميز” بوضع مخل للاداب معه!!

حياتنا

صور مسربة تفضح “جاستين بيبر” هل إرتبط بهذه الشابة بعد إنفصاله بأيام قليلة عن “سيلينا غوميز”؟

حياتنا

هذا ما فعلته “سيلينا غوميز” بعد انفصالها عن “جاستن بيبر”!

حياتنا

لهذه الأسباب ترفض “سيلينا غوميز” الزواج من “جاستين بيبر”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة أحمد سعد في تونس مع حنان الشقراني تصل إلى القضاء (فيديو)

قتل وتطهير عرقي وعنف جنسي.. أدلة مصورة على تورط الدعم السريع في مجازر الجنينة

إحالة رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال (شاهد)

بعد حرق المصحف بالسويد.. سيدة أجنبية تتجول بالقرآن الكريم: “صديقي المفضل” (فيديو)

شهادة خطيرة: الأمم المتحدة نقلت دواعش من سوريا إلى لبنان بحراسة حزب الله (شاهد)

لهذه الأسباب..لا تضع غطاء على فرشاة أسنانك لحمايتها!

أميمة بدري.. تفسير علمي ونفسي لحالة مذيعة مصرية فقدت النطق وخاطبت مشاهديها بلغة الإشارة

تشاجروا وهم عراة.. سبب العراك العنيف بين شباب الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

وصلة رقص للبنانية داليدا خليل بمايوه فاضح (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC