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رجل وامرأة جثتين هامدتين في فندق .. ولغز “المادة الغامضة” يحيّر الشرطة!

تتعامل شرطة لندن مع الوفاتين على أنهما غير متوقعتين، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف

كتب أنس السالم
العثور على زوجين جثتين هامدتين في فندق
شرطة لندن باشرت التحقيق بعد العثور على زوجين جثتين هامدتين في فندق "بريمير إن"
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وطن – عثر على رجل وامرأة جثتين هامدتين في فندق “بريمير إن” شرق لندن، مع اكتشاف “مادة غامضة” في الفندق.

وذكرت صحف بريطانية منها “mirror” أنّ تم استدعاء الشرطة إلى الفندق، في تمام الساعة 12:43 مساءً يوم السبت، بعد العثور على الزوجين دون أي علامات حيوية. وتم الإعلان لاحقًا عن وفاتهما في مكان الحادث.

وتتعامل شرطة المدينة مع الوفاتين على أنهما غير متوقعتين، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف. كما حضر ضباط متخصصين إلى موقع الحادث بعد تلقي تقارير عن وجود مادة غير معروفة.

عثر على رجل وامرأة جثتين هامدتين في فندق "بريمير إن" شرق لندن

فندق “بريمير إن” شرق لندنوأشار الموقع إلى حضور أعضاء من خدمة الإسعاف في لندن ولجنة مكافحة الحرائق في لندن الحادث أيضًا.

وقال المتحدث باسم الفندق للصحيفة: “نتشارك المشاعر مع أصدقاء وعائلات هؤلاء النزلاء في هذا الوقت الحزين للغاية. يقوم فريقنا بمساعدة الشرطة في تحقيقاتهم”.

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عثر على الزوجين دون أي علامات حيوية في الفندق وتم الإعلان لاحقًا عن وفاتهما
حضر ضباط متخصصين إلى موقع الحادث بعد تلقي تقارير عن وجود مادة غير معروفة (تعبيرية)

وحضر ضباط متخصصين أيضًا الى الفندق بسبب المخاوف بشأن مادة تم العثور عليها في مكان العثور على الجثتين الهامدتين في فندق “بريمير إن”.

ويتم التعامل مع الوفيات على أنها غير متوقعة ويجري إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الظروف.

 

المصدرmirror - ترجمة وتحرير وطن

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