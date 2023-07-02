الأحد, يوليو 2, 2023
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رياضة

تعديل يطرأ على قانون التسلل الجديد في مباريات كرة القدم.. وهذه تفاصيله

الفيفا سيجري اختبار تجريبي على تعديل قانون التسلل الجديد ببعض المباريات في دول السويد وهولندا وإيطاليا قبل اعتماده

كتب فارس أبو شيحة
تعديل قانون التسلل الجديد
تعديل قانون التسلل الجديد
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وطن- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، على تعديل قانون التسلل الجديد، قبيل تطبيقه بشكل رسمي في جميع مباريات البطولات المختلفة في أنحاء دول العالم.

وسيقوم اتحاد الفيفا بإجراء اختبار لقانون التسلل الجديد، قبيل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات في عالم الكرة المستديرة.

تعديل قانون التسلل الجديد

وختم بيان الفيفا، ” القانون الجديد سيختبر في بعض مباريات كرة القدم في دول السويد وهولندا وإيطاليا. قبيل تطبيقه في جميع بطولات كرة القدم في حال نجاحه..”.

وكان مدرب أرسنال السابق ومحلل قنوات بين سبورت الرياضية أرسين فينغر، الذي يعمل كرئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم. هو من اقترح تطبيق قاعدة التسلل الجديد.

تعديل قانون التسلل الجديد
تعديل قانون التسلل الجديد

تجربة قانون التسلل الجديد

وينص قانون التسلل الجديد، على أن المهاجم ينبغي عليه أن يكون متقدماً بكامل جسده على أخر مدافع ليكون في موقف تسلل، وليس بجزء من جسده فقط. وهو معمول به في الوقت الحالي في بطولات ومباريات كرة القدم.

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كما وسيتم تعميم تطبيق التعديل على قانون التسلل الجديد في مباريات وبطولات كرة القدم المختلفة، بعد نجاح اختبار التجربة لقانون التسلل المعدل في بعض المباريات كرة القدم بالسويد وهولندا وإيطاليا خلال الفترة القادمة.

وكان قانون التسلل القديم قبل إجراء التعديل عليه، يقوم على عدم احتساب الهدف أي إلغاءه. بشكل نهائي، من قبل حكام تقنية الفيديو (VAR) أو حتى الحكام المساعدين المتواجدون. داخل أرضية ملعب المباراة، في حال تقدم المهاجم بجزء من جسده عن أخر مدافع للفريق الخصم (المنافس).

قانون التسلل الجديد
قانون التسلل الجديد

يذكر بأن قانون التسلل الجديد قد طبق في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي توج بها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا، بالإضافة إلى البطولات القارية الأوروبية خلال الفترة الماضية.

المصدروطن + الفيفا تويتر + مواقع التواصل

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