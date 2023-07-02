الأحد, يوليو 2, 2023
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بعد حرق المصحف بالسويد.. سيدة أجنبية تتجول بالقرآن الكريم: “صديقي المفضل” (فيديو)

رد فعل العالم الإسلامي والعربي بعد حرق المصحف في السويد: قصة سيدة أجنبية تحمل رسالة المحبة والاحترام

كتب خالد السعدي
سيدة أجنبية تحمل القرآن
سيدة أجنبية تحمل نسخة من القرآن الكريم وتتجول بها
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وطن – في أعقاب جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد لاجئ مُلحد من أصول عراقية، انتشر مقطع فيديو لسيدة يُرجح أنها أجنبية، تتجول في الشارع بنسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية.

وشوهدت السيدة، في مقطع الفيديو، وهي تحمل نسخة من القرآن الكريم، وتقول إن المصحف يعتبر صديقها المفضل، وأشارت إلى أنّ هذا الكتاب حفظ أصدقاءها المقربين، وهي تحاول بدورها أن تحافظ عليه.

حرق المصحف الشريف في السويد

وكان لاجئ مُلحد من أصول عراقية، قد أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعدما حصل على تصريح من السلطات هناك، في واقعة جاءت بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

حرق القران في السويد
عراقي ملحد يحرق القرآن الكريم في السويد

الاتحاد الأوروبي يعلق على حرق المصحف

وأثارت واقعة حرق المصحف في السويد، تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي، كما أحدث الكثير من ردود الأفعال، جاء أحدثها في إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا، قال فيه إنه يرفض بشكل شديد واقعة حرق المصحف، مؤكدا أن هذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح، مشيرا إلى أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.

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وتابع: “إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى.. يواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل.. حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ومنع أي تصعيد إضافي”.

دعوة أوروبية لضبط النفس

وأشار الاتحاد، إلى أنه يتابع التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس، وقال إنه يدين الهجمات على المباني الدبلوماسية، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين لمحيط السفارة السويدية في بغداد.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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