بعد حرق المصحف بالسويد.. سيدة أجنبية تتجول بالقرآن الكريم: “صديقي المفضل” (فيديو)

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وطن – في أعقاب جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد لاجئ مُلحد من أصول عراقية، انتشر مقطع فيديو لسيدة يُرجح أنها أجنبية، تتجول في الشارع بنسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية.

وشوهدت السيدة، في مقطع الفيديو، وهي تحمل نسخة من القرآن الكريم، وتقول إن المصحف يعتبر صديقها المفضل، وأشارت إلى أنّ هذا الكتاب حفظ أصدقاءها المقربين، وهي تحاول بدورها أن تحافظ عليه.

سيدة تنزل للشارع تحمل نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وتقول "هذا الكتاب حفظ أصدقائي المقربين، وأنا أحاول المحافظة عليه كذلك". ❤️ pic.twitter.com/Bv5rNGn4mm — نحو الحرية (@hureyaksa) July 1, 2023

حرق المصحف الشريف في السويد

وكان لاجئ مُلحد من أصول عراقية، قد أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعدما حصل على تصريح من السلطات هناك، في واقعة جاءت بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

الاتحاد الأوروبي يعلق على حرق المصحف

وأثارت واقعة حرق المصحف في السويد، تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي، كما أحدث الكثير من ردود الأفعال، جاء أحدثها في إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا، قال فيه إنه يرفض بشكل شديد واقعة حرق المصحف، مؤكدا أن هذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح، مشيرا إلى أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.

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وتابع: “إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى.. يواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل.. حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ومنع أي تصعيد إضافي”.

دعوة أوروبية لضبط النفس

وأشار الاتحاد، إلى أنه يتابع التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس، وقال إنه يدين الهجمات على المباني الدبلوماسية، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين لمحيط السفارة السويدية في بغداد.