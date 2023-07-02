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رياضة

بعد تجديد عقده مع ريال مدريد.. مودريتش مهددٌ بعقوبة السجن ل5 سنوات

مودريتش قد يسجن ل5 سنوات على خلفية إدلائه بشهادة زور في محاكمة فساد متعلقة بكرة القدم في كرواتيا

كتب فارس أبو شيحة
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
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وطن- أفادت وسائل الإعلام الكرواتية، بأن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش 37 عاماً، مهددٌ بعقوبة السجن ل5 سنوات، على خلفية الإدلاء بشهادة زور متعلقة بكرة القدم.

وقالت التقارير الصحفية، بأن مودريتش ولوفرين قد قاموا بإدلاء شهادتهما كشاهدين في محاكمة فساد كبرى بملايين اليوروهات، التي اتهم بها زدرافكو ماميتش المدرب السابق لنادي دينامو زغرب.

مودريتش مهدد بعقوبة السجن

وأضافت تلك التقارير، ” الكرواتي مودريتش أدلى بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008، من صفوف نادي دينامو زغرب إلى توتنهام الإنجليزي. قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2012″.

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كما وأردفت، ” لوفرين اللاعب الأخر قدم في شهادته تفاصيل انتقاله عام 2010 إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يعود إلى النادي هذا العام”.

اتهام مودريتش بشهادة الزور

وتابعت، ” مودريتش ولوفرين اتهما بالإدلاء بشهادة الزور في عام 2018، ولكن تم إسقاط تلك التهم الموجه لهما بسبب نقص الأدلة بحقهما”.

كما وتصل عقوبة السجن إلى 5 سنوات في دولة كرواتيا، للشخص المهتم بإدلاء شهادة الزور في ثبت عليه ذلك.

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واستكملت، ” مودريتش متهم بإدلاء شهادة زور في عام 2017. أمام محكمة مقاطعة أوسييك، بحسب بيان الادعاء العام، وفي ذات العام متهم زميله لوفرين في محاكمة ماميتش”.

الكرواتي مودريتش
الكرواتي مودريتش

يشار إلى أن ريال مدريد قد أعلن تجديد عقد حامل الكرة الذهبية عام 2018، الكرواتي لوكا مودريتش. لموسم آخر إضافي، أي حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

المصدروطن + وسائل إعلام كرواتية

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