أميمة بدري.. مذيعة مصرية تفقد النطق بسبب “الزعل” (فيديو)

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وطن- تصدر اسم المذيعة المصرية أميمة بدري، حديث الناشطين عبر مواقع التواصل، بعدما فقدت النطق إثر تعرضها لأزمة نفسية.

وأعلنت أميمة بدري، تعرضها لفقد النطق، عبر حسابها على “فيسبوك“، حين طلبت المساعدة.

لا يوجد جلطة

وكتبت: “أنا محتاجة حد يساعدني ارجوكم أنا فجاة فقدت النطق.. مش عارفه أنطق ولا اتكلم وشفتي طبقت زي البكم والصم وصوتي مش طالع.. ومش قادرة اخد نفسي انا خايفه ومش عارفه اعمل ايه انا تعبانه جدا ومش قادرة انا مخضوضه من اللي حصلي”.

ثم أعلنت أميمة بدري، أنها ذهبت إلى طبيب أعصاب، ونشرت صورة عن التقرير الطبي.

وعلقت أميمة: “الحمد لله رب العالمين علي كل حاجة حصلت ليا.. أنا بكتب وانا مش قادرة لاطمنكم أنا روحت المستشفى، وعملت الأشعة المقطعية علي المخ”.

وتابعت: “الحمد لله مفيش جلطة، بس للأسف فقدت النطق، بسبب إني زعلت جامد، ادعولي دعوة صادقة.. أنا محتاجة، لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة“.

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جلسات كهرباء

وأردفت مذيعة dmc: “أنا دكتور كتبلي أدوية، وقالي لازم ارتاح تماما.. وخلال 3 أيام لو مش اتحسنت، ورجعت اتكلم هتابع مع دكتور أعصاب، وأعمل جلسات كهرباء، لأعرف أتحسن”.

وطلبت أميمة الدعاء من متابعيها: “ادعولي أعرف أنطق تاني، وأرجع لحياتي.. أنا نفسيًا مش أحسن حاجة دعواتكم وشكرا للتواصل معايا، ولكل واحد حاول يكلمني، ويساعدني.. وشكرا للي جالي البيت ووداني المستشفي دعواتكم”.

ووثقت أميمة معاناتها في محاولة النطق بفيديو ظهرت خلاله تتحدث بصعوبة وتبكي. وتقول: “أنا تمام بس ادعولي، أنا مش عارفة أتكلم”.

وعلقت أميمة: “شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي.. وصوتي طلع حبة الصبح مكانش في أي صوت، ولا حركة شفايفي ولسة تعبانة.. فمش عارفة ولا قادرة أتواصل قُلت أطمّنكم بحالي هنا أسهل”.

وختمت: “دعواتكم والحمد لله علي كل شيء.. بقولكم آسفة لكل حد بيطمن، ومش عارفة أرد بس ادعولي أكون كويسة”.