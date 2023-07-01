واقعة تقشعر لها الأبدان.. عودة البصر لـ جزائري أثناء الصلاة وسط اندهاش وتعجب المصلين (شاهد)

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وطن- شهد مسجد عمر بن عبدالعزيز بولاية تيارت الجزائرية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك واقعة تقشعر لها الأبدان، بعد أن عاد بصر أحد المصلين أثناء أدائه صلاة المغرب.

أوظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، لحظة عودة حاسة البصر للمواطن الجزائري أحمد قداري خلال صلاة المغرب، وسط دهشة وتعجب المصلين.

وظهر “قداري” في المسجد والمصلين يحيطون به وهو يبكي وغير مصدق ما جرى له بعد ان فقد البصر منذ عامين، حتى وجد نفسه مبصرا فجأة، ليخر ساجدا شاكرا لله.

وبحسب الفيديو، فقد التم المصلون الذن يعرفونه من اهل المنطقة التي بتواجد بها المسجد وبدأوا بتهنئته على عودة بصره إليه بعد معاناة استمرت لعامين.

🔴 #شاهد😍😍… في لحظة ربانية إستثنائية شهد المصلون في "مسجد عمر بن عبد العزيز" ببلدية #عين_كرمس بـ #تيارت حدثًا لا يمكن وصفه إلا بالتعجّب والإعجاب وقول سبحان الله فقد إستعاد #أحمـد_قداري أحد المصلين بصــــره خلال تأديته لصلاة المغرب أمس الخميس.#سبحان_اللــه.. pic.twitter.com/3UtcoG87Zs — ( جريدة إلكترونية إخبارية) DZ54 🇩🇿 (@DZ54_2021) June 30, 2023

أحمد قداري يروي تفاصيل عودة البصر إليه

من جانبها، التقت قناة “النهار” الجزائرية بالمواطن أحمد قداري ليروي لها تفاصيل ما حدث له، بعد أن فقد الأطباء الامل في عودة بصره إليه.

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وقال “قداري” في تصريحاته للقناة: “جئت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب جلست عادي ثم أخدت السبحة وبدأت في التسبيح في إنتظار الاذان. وعند دخول وقت الصلاة وبعد الإقامة تقدمت وإصطففت مع المصلين رافعا يدي وقلت ” الله يفرج ” وكبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عينين بعفوية حتى شاهدت الارضية صفراء وهي لون سجادة المسجد.”

لحظة الإبصار

وأضاف “قداري”: “ولحظة ما رأيت لون سجادة المسجد لم أصدق ما يحصل لي فأمسكت بيد أحد المصلين كان عن جانبي وبقيت أنظر إليه وقلت له بأنني ارى. بيما المصلين يسجدون السجدة الثانية في الركعة الثالثة رؤيتهم يسجدون وانا مندهش ومذهول مما يحصل لي.”

وواصل “قداري” حديثه قائلا:“عندما اكمل المصلين صلاة المغرب قال احد المصلين الذي امسكت يده ماذا بك قلت له ان ارى والذموع تغمرني حتى فقدت وعي.”