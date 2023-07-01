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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد أبلغ نادي برشلونة أنه سيكون قادراً على اللعب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الموسم المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ” اليويفا أبلغ برشلونة تأكيد مشاركته في اللعب بالبطولة الأوروبية الأكبر الموسم المقبل”.

نبأ سار لجماهير برشلونة

كما وأضافت الصحيفة، ” لا يرى تقرير المفتشين حول قضية نيغريرا أي سبب للعقوبة”.

وكانت تقارير إعلامية أخرى، قد تحدثت عن حرمان النادي الكتالوني من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على خلفية قضية نيغريرا التي اتهم بها الفريق. بشأن الرشوة والفساد التحكيمي في المباريات.

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– حصرياً صحيفة [ SPORT ].🗞️ – برشلونة يحصل على موافقة UEFA لـ اللعب في دوري الابطال الموسم المُقبل.✅✅✅ pic.twitter.com/QPeJ9QBS1v — 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐍𝐈 – 𝐅𝐂𝐁’ (@FrankRekard1) June 30, 2023

كما ولا يزال برشلونة يعاني من أزمة مالية اقتصادية. بشأن عقد العديد من الصفقات القوية في سوق الانتقالات، حتى لا يكسر قواعد اللعب المالي النظيف.

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وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، قد وافق على تسجيل برشلونة العديد من عقود اللاعبين في قائمة الفريق الكتالوني الموسم القادم، إلى جانب التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه.

فشل عودة ميسي

وفشل إدارة نادي برشلونة والمسؤولين في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعودة إلى نادي برشلونة من جديد هذا الصيف، واختيار اللاعب إنتر ميامي الأمريكي كوجهته القادمة. عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده.

كما ورحل ميسي عن صفوف برشلونة بعد فشل النادي الإسباني في تجديد عقده عقب أزمته المالية التي يعاني منها، في صيف عام 2021. ليوقع مع نادي باريس سان جيرمان. لمدة موسمين كاملين براتب سنوي تجاوز 30 مليون يورو.

وتوج برشلونة الموسم المنصرم على المستوى المحلي وهو الدوري الإسباني. وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه فشل للموسم الثاني على التوالي في الوصول بعيداً على مستوى البطولات القارية الأوروبية.

يذكر بأن برشلونة قد سمح برحيل الثنائي جوردي ألبا والقائد سيرجيو بوسكيتس. هذا الصيف، كما و اتفاق مع اللاعب صامويل أومتيتي لفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.