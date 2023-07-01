إذا شعرت بأنه يتم مراقبتك عندما لا يكون أحد حولك فهذا من أعراض مرض خطير

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وطن – قال الأطباء إن الشعور المزعج بـ”الهلوسة” بأنه يتم مراقبتك عندما لا يكون أحد حولك هو أحد أعراض مرض باركنسون المبكرة التي غالبًا ما يُغفل عنها.

يعاني ما بين 40 و 50 في المئة من مرضى باركنسون من هذه “الهلوسة الحاضرة”، على الرغم من أن الأطباء عادةً ما يتجاهلونها أو يعتبرونها آثارًا جانبية للأدوية، وفقًا لأبحاث جديدة.

ومع ذلك، وجد علماء الأعصاب في سويسرا وإسبانيا أن المرضى الذين مروا بتجارب “الهلوسة الحاضرة” في وقت مبكر من تطور مرضهم شهدوا تراجعًا أكثر سرعة وشدة في القدرات المعرفية بعد مرور خمس سنوات مقارنة بأولئك الذين لم يمروا بذلك.

قال فوسكو بيرناسكوني، عالم في مختبر علم الأعصاب المعرفي في لوزان بسويسرا: “إذا كنت تعاني من مرض باركنسون وتعاني من هلوسة، حتى لو كانت طفيفة، فيجب أن تشارك هذه المعلومات مع طبيبك في أقرب وقت ممكن”.

يمكن أن تشمل الأعراض: التشنجات غير القابلة للتحكم والحركات البطيئة وتصلب العضلات. لكن الخبراء يقولون إنها غالبًا ما تظهر فقط عندما يتم فقدان حوالي 80 في المئة من خلايا الأعصاب.

تشير التقديرات إلى أن مرض باركنسون يؤثر على حوالي مليون أمريكي.

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ويبلغ متوسط ​​عمر الإصابة حوالي 60 عامًا، على الرغم من أن الإصابة المبكرة بمرض باركنسون في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يحدث في نسبة تتراوح بين خمسة إلى عشرة في المئة من الحالات.

مرض باركنسون والهلوسة

بدأ فريق من علماء الأعصاب الأوروبيين في تحديد مدى توقع الهلوسة المبكرة لتدهور الصحة المعرفية.

قال الدكتور أولاف بلانك، وهو عالم أعصاب ومشارك في تأليف الدراسة: “نحن الآن نعلم أن الهلوسة المبكرة يجب أن يتم التعامل معها بجدية في مرض باركنسون”.

درسوا تأثير الهلوسة على 75 مريضًا مصابًا بمرض باركنسون تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عامًا.

خضع كل موضوع لسلسلة من المقابلات مع الخبراء لتقييم مستويات الإعاقة المعرفية الناجمة عن المرض بالإضافة إلى مقابلات نفسية جمعت معلومات حاسمة حول هلوساتهم.

أجرى الباحثون أيضًا قياسات لنشاط دماغ الموضوعات في حالة راحة باستخدام تخطيط كهرباء المخ، وهو اختبار يسجل أنماط النبضات الكهربائية بين الخلايا العصبية باستخدام أقراص معدنية صغيرة تسمى الكترودات مثبتة على فروة الرأس.

وعادة ما يتم استخدام تخطيط كهرباء المخ لتقييم وظيفة الدماغ وتشخيص مجموعة متنوعة من الحالات العصبية مثل الصرع ومرض ألزهايمر واضطرابات النوم.

في هذه الحالة، أظهر تخطيط كهرباء المخ الذي أجري على مرضى باركنسون في حالة راحة أنماطًا غير طبيعية لنشاط موجات الدماغ.

أدلة بين التراجع المعرفي والهلوسة المبكرة لمرض باركنسون

كشفت الدراسة أن المرضى الذين كانوا قد شهدوا هلوسات الحضور كان لديهم “ذبذبات أمامية معززة”، مما يعني أن لديهم مستويات أعلى من النشاط الكهربائي التذبذبي في المنطقة الأمامية للدماغ.

تعتبر أنماط التذبذب الكهربائي في الدماغ نتيجة لتواصل مليارات خلايا الدماغ مع بعضها البعض من خلال النبضات الكهربائية. ترتبط النطاقات الترددية المختلفة – دلتا، تيتا، ألفا، بيتا، وغاما – بعمليات عصبية مختلفة.

يرتبط نطاق “تيتا” الذي يتراوح تردده بين أربعة إلى “8 هيرتز”، على نحو وثيق بالعمليات المعرفية مثل تكوين الذاكرة، والتعلم، والوعي المكاني، والانتباه.

بعد مرور خمس سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن هلوسات الحضور في وقت مبكر من مرضهم شهدوا تراجعًا معرفيًا أسرع في وظيفة التنفيذ الأمامية، والتي تشمل مجموعة من المهارات التي نستخدمها كل يوم للتكيف مع الحياة، من الانتباه والمعالجة، والقدرة على التخطيط للمستقبل، وحل المشكلات، والتحكم في الاندفاع.

قال الدكتور بيرناسكوني: “حتى الآن، لدينا فقط أدلة تربط بين التراجع المعرفي والهلوسة المبكرة لمرض باركنسون، لكن يمكن أن يكون ذلك صحيحًا أيضًا بالنسبة لأمراض تنكس الأعصاب الأخرى”.

بينما يؤثر مرض باركنسون عادة في النظام الحركي بشكل كبير – مما يسبب حركات بطيئة، وتصلب العضلات والأطراف، والتشنجات، وعدم الاستقرار عند الوقوف والمشي – إلا أنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على ذاكرة الشخص وانتباهه وسرعة المعالجة، والتوجيه المكاني وتصور العمق، والوظائف التنفيذية.

علاج مرض باركنسون

لا يوجد علاج نهائي لمرض باركنسون. لكن تشخيصه في وقت مبكر يعني المزيد من الوقت لعلاج الأعراض، وذلك عادةً بالأدوية التي تعيد ملء مستويات الدوبامين المنخفضة في الدماغ، وهو الناقل العصبي الذي يحدد الحركات ووظيفة الحركة الدقيقة.

لكن اكتشاف المرض في وقت مبكر قد يكون تحديًا لأن العديد من أعراض مرض باركنسون تتداخل مع الحالات الأخرى.كما أوردت “dailymail”

التشنجات، التي غالبًا ما تبدأ في إحدى اليدين أو القدمين وتنتشر تدريجيًا إلى الجانب الآخر من الجسم، هي أعراض مميزة لمرض باركنسون ولكن يمكن الخطأ في اعتبارها علامات لاضطراب حركة يسمى التشنج الأساسي.

يمكن أن يكون تصلب العضلات والتصلب أعراضًا لمرض باركنسون بالإضافة إلى حالات أكثر لطفًا مثل التوتر العضلي أو التهاب المفاصل، بينما يمكن أن يحدث بطء الحركة نتيجة لبعض الأدوية، أو نقص الفيتامينات، أو اضطرابات الحركة الأخرى.

تم نشر البحث في مجلة Nature Mental Health.