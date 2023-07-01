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حياتنا

مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

مريم حسين ولدت في تطوان المغربية وسبق أن صرحت أن والدها عراقي ولديها ابنة واحدة من طليقها السعودي فيصل الفيصل

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)
مريم حسين
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وطن- عادت الفنانة المغربية مريم حسين، إلى الإثارة بارتداء البكيني، من جديد احتفالاً بعيد الأضحى.

وظهرت مريم حسين بمقطع نشرته بنفسها على انستجرام، عبر خاصية القصص المصورة، وهي تركض ببكيني أزرق مورد، غطته بكارديجان طويل.

بكيني فاضح

واستكملت مريم حسين إطلالتها بسليبر زهري ونظارات شمسية، مع بندانة على رأسها.

وفي صورة أخرى، وقفت مريم حسين أمام حمام السباحة بطريقة تكشف ما تحت الكارديجان، وهو البكيني الفاضح.

مريم حسين
وقفت الفنانة المغربية بطريقة مثيرة

سبق أن نشرت مريم حسين صوراً لها ولابنتها “أميرة”، خلال نزهة بحرية استمتعا خلالها بالسباحة في مياه البحر.

ليست أول مرة

وظهرت الفنانة المغربية في حينها بالبيكيني أيضاً، متعمدة التقاط صورة سيلفي لنفسها من الأعلى أبرزت فيها صدرها.

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مريم حسين بالبكيني
ليست أول مرة ترتدي فيها مريم حسين البكيني

كما نشرت مريم صورة أخرى لها التقطت من بعيد، ظهرت خلالها بنصفها الأعلى وهي تقف وسط مياه البحر وترفع يديها نحو السماء.

مريم حسين بالبكيني
ظهرت الفنانة وسط البحر مع ابنتها أميرة

كما التقطت مريم حسين صورة أخرى سليفي أخرى مع ابنتها وهما على متن دراجة بحرية، كشفت فيها مفاتنها بشكل كبير. حيث ظهر ثديها واضحاً من تحت سترة النجاة التي ارتدتها.

مريم حسين بالبكيني
مريم حسين بالبكيني

يشار إلى مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

المصدررصد ومتابعة وطن

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