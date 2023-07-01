مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

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وطن- عادت الفنانة المغربية مريم حسين، إلى الإثارة بارتداء البكيني، من جديد احتفالاً بعيد الأضحى.

وظهرت مريم حسين بمقطع نشرته بنفسها على انستجرام، عبر خاصية القصص المصورة، وهي تركض ببكيني أزرق مورد، غطته بكارديجان طويل.

بكيني فاضح

واستكملت مريم حسين إطلالتها بسليبر زهري ونظارات شمسية، مع بندانة على رأسها.

وفي صورة أخرى، وقفت مريم حسين أمام حمام السباحة بطريقة تكشف ما تحت الكارديجان، وهو البكيني الفاضح.

سبق أن نشرت مريم حسين صوراً لها ولابنتها “أميرة”، خلال نزهة بحرية استمتعا خلالها بالسباحة في مياه البحر.

ليست أول مرة

وظهرت الفنانة المغربية في حينها بالبيكيني أيضاً، متعمدة التقاط صورة سيلفي لنفسها من الأعلى أبرزت فيها صدرها.

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كما نشرت مريم صورة أخرى لها التقطت من بعيد، ظهرت خلالها بنصفها الأعلى وهي تقف وسط مياه البحر وترفع يديها نحو السماء.

كما التقطت مريم حسين صورة أخرى سليفي أخرى مع ابنتها وهما على متن دراجة بحرية، كشفت فيها مفاتنها بشكل كبير. حيث ظهر ثديها واضحاً من تحت سترة النجاة التي ارتدتها.

يشار إلى مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.