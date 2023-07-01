لميس الحديدي والحج أونلاين: “ليه لازم نروح نلف حول الكعبة؟”.. هكذا رد عليها الضيف

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وطن- تسببت الإعلامية المصرية المعروفة لميس الحديدي، زوجة مقدم البرامج الشهير عمرو أديب، في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل، بعد طرحها عدة أسئلة عن الحج على ضيفها الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، كان من ضمنها سؤال عن “إمكانية الحج أونلاين” وهل يجوز أم لا؟

وظهرت لميس الحديدي خلال حلقة برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “أون تي في”، وهي تسأل ضيفها:”كل الجيل الجديد بيفكر ربنا ادانا العقل وبالتالي علينا أن نعمل العقل وكل حاجة ليها تفسير بس هو السؤال ليه منعملش الحج بالميتافيرس.. ليه منعملش الحج أونلاين.”

لميس الحديدي تسأل: هل يجوز الحج “أونلاين”؟

وتابعت:”يعني نعمله بالزوم والحجات دي ونستغل تطور التكنولوجيا ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات”، مضيفة أنه هذا ليس رأيها وأنها فقط تطرح أسئلة “عشان بس الناس متكتبش لميس عاوزة الحج بالميتافيرس لا انا بطرح أسئلة لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة دي.”

ضيف لميس الحديدي يجيب

من جانبه رد ضيفها، الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، بأن الفرائض في الإسلام تتطلب من الإنسان الجهد، بداية من الجهد في التفكير، لنطق الشهادتين، ثم أداء الصلاة.

وتابع:”وما بها من مجهود روحي وبدني، ثم أداء الذكاة، وما بها من مجهود مالي، ثم صوم رمضان، بما فيه من عودة للمجهود البدني، وفي النهاية الحج، يجمع كل هذه المجهودات، بما فيها المجهود البدني.”

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وأكدت لميس في النهاية على كلام ضيفها، قائلة: “بالتالي الحج هذه الشعيرة مرتبطة بالمكان والزمان”.

للتوضيح :

لميس الحديدي لم تقترح الحج أونلاين لميس قدمت للسؤال بأنه من تمام الدين التسليم لأوامر الله ولكن مع الجيل الجديد أحيانا هناك أسئلة يمكن ان تطرح من باب إعمال العقل وختمت السؤال قائلة : انا لا ادعو للحج اونلاين انا فقط اطرح أسئلة وتركت للضيف الإجابة#لميس_الحديدي — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 1, 2023

وشن ناشطون هجوما عنيفا على لميس الحديدي، بعد تداول هذا المقطع الذي اقتطعه البعض ليظهر على أن ما قالته لميس هو دعوة من قبلها وليس سؤالا توجهت به للضيف.

يعني هي جت على لميس

طب ما المعلم صلى العيد بدون الفاتحة

وبكرة يقفل المساجد وتبقى الجماعة

عبر سكايب

بلد تايهة ومش لاقية نفسها

ونظام بيدوخ شعبه ويطلع عينه

واعلام عامل زي " المستنقع" كل ما تقول هينشف يزيد وساخة و بواخة

لعنة الله على الظالمين #نكبة_٣٠_يونيو #العشرية_السوداء pic.twitter.com/uUMufUcSUt — د. حمزة زوبع (@drzawba) July 1, 2023

لميس تخرج عن صمتها

وهو ما دفع لميس الحديدي للخروج عن صمتها والرد والتوضيح عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل فيسبوك.

ونشرت الفيديو الكامل للقاء وعلقت عليه موضحة:”لميس تكشف حقيقة تصريحاتها عن الحج بالميتافيرس: لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقي والكامل.”

مضيفة:”مش القص واللزق اللي الإخوان طلعوه. أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم.”

ورغم توضيح لميس الحديدي، إلا أن البعض أصر على مهاجمته لها معتبرا أن ما قالته لا يصح أن يصدر منها بشأن ركن من أركان الإسلام، حتى لو كان في صيغة سؤال، وأنها تعمدت إثارة الجدل لمجرد لفت الأنظار إليها.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء:”مجرد انها تسأل الاسالة دي و اثارة الموضوع اللي منتهي و مفيش فيه رأي اسلوب حية رقطاء هي لميس الحديدي.. نفس كلام المجحومة نوال السعداوي اللي كانت تستنكر شعائر الحج.. مسلمين ع الورق ملحدين الافكار و العقيدة”.

وقال عمرو مصطفى:”سمعت فيديو لميس الحديدي كاملاً، ومازلت عن رأيي ان مجرد طرح سؤال زي دا يعتبر من وجهة نظري سفه، سؤال غير مطروح اصلاً من حد عشان تنقله،وطرح ليس بمحله.”

سمعت فيديو لميس الحديدي كاملاً، ومازلت عن رأيي ان مجرد طرح سؤال زي دا يعتبر من وجهة نظري سفه،

سؤال غير مطروح اصلاً من حد عشان تنقله،وطرح ليس بمحله،

انا طبعاً مسحت التويتة اللي كنت كاتبها، ولكن وجهة نظري ان نقل لميس للسؤال دا سقطة من اعلامية خبرتها مش قليلة وفاهمة بتقول ايه ،

وكان… pic.twitter.com/PjR8QOUeeH — Amro Mostafa (@amro_amroz) July 1, 2023

وتابع:”انا طبعاً مسحت التويتة اللي كنت كاتبها، ولكن وجهة نظري ان نقل لميس للسؤال دا سقطة من اعلامية خبرتها مش قليلة وفاهمة بتقول ايه، وكان ممكن تسمع نفس الكلام الهادئ دا بتوجيه صيغة سؤال مختلفه تماما يكون فيه احترام وتقديس للحج.”