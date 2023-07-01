لماذا ألغى محمد السادس خطاب عيد ثورة الملك والشعب وتخلى عن ذكرى نفي جده محمد الخامس؟

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وطن- تطرق موقع “فانيتاتيس” الإسباني للأسباب التي دفعت القصر الملكي في المغرب للإعلان عن إلغاء خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسسطس/آب بمناسبة عيد الثورة والشعب.

وكان القصر الملكي المغربي قد أعن، الجمعة ، في بيان ، أنه من الآن فصاعدا، سيتوقف الملك محمد السادس ، 59 عاما ، عن إلقاء الخطاب الذي يلقيه كل عام ، في 20 أغسطس/آب ، بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب ، مشيرا إلى استمرار الاحتفال بذكرى الثورة دون خطاب ملكي موجه إلى الأمة.

ويرجع هذا القرار ، بحسب البيان ، إلى حقيقة أن هذا الخطاب يلقى بعد أيام قليلة من خطاب العرش وقبل وقت قصير من خطاب الملك أمام البرلمان في الخريف بمناسبة افتتاح الغرفتين.

من جانبه، اعتبر الموقع الإسباني بأن الحجة غير مقنعة لوضع حد لخطاب كان الملك العلوي يلقيه منذ 23 عامًا، وبذلك توقف عن إحياء ذكرى ترحيل جده ، محمد الخامس ، في 20 أغسطس / آب 1953 ، من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي الذي أكثر ميلا للقوى التي تقاتل من أجل استقلال المغرب.

وقال الموقع إن الإعلان الغير متوقع من قبل القصر الملكي كان مفاجأة في المغرب وأعاد تنشيط الشائعات حول حالته الصحية الدقيقة، موضحا ان محمد السادس عاد إلى الظهور يوم الخميس 29 يونيو/حزيران ، بعد نحو شهر من الغياب (من 31 مايو إلى 28 يونيو) ، ليحضر ، بمسجد الحسن الثاني في تطوان ، صلاة عيد الأضحى.

محمد السادس نحيفا وهزيلا في آخر ظهور له

ولفت الموقع إلى أنه في صور الصلاة التي تم بثها على التلفزيون العام ، بدا الملك نحيفًا ، وحتى هزيلًا ، ويفتقر إلى الطاقة ، كما كان بالفعل في نهاية مايو عندما توقف عن ممارسة الأنشطة العامة.

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وأوضح الموقع أنه أصبح من الواضح الآن ما إذا كان القصر الملكي المغربي يقمع الأحداث الأخرى التي يتعين على الملك المشاركة فيها على الرغم من حقيقة أن الوباء قد انتهى عمليًا ، حيث استخدم في العام الماضي أسبابًا صحية لإلغاء جميع الاحتفالات المحيطة بعيد العرش، على الرغم من أن الملك حافظ على خطابه، وقطع إقامته الطويلة في باريس لبضع ساعات للسفر إلى الرباط وتسجيلها والعودة بسرعة إلى العاصمة الفرنسية.

شائعات المرض تطارد محمد السادس

وأشار الموقع إلى أن الشائعات تنسب إلى الملك جميع أنواع الأمراض ، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي ، لكن الشيء الوحيد الذي تم إثباته هو أنه في مناسبتين ، في فبراير 2018 ، في باريس ، وفي يونيو 2020 ، في الرباط ، خضع لعملية جراحية ناجحة ، كما أعلن في بيانات رسمية منفصلة.

وبحسب الموقع فإن إجازاته في تطوان هي الأولى التي يقضيها منذ أن أنهى إقامته التي استمرت ثلاثة أشهر على شاطئ بوانت دينيس (الجابون) في 23 مارس.

كما أنه خلال شهر أبريل (شهر رمضان) ومايو ، كان لديه الكثير من النشاط مقابل معدل عمله عادة، حيث افتتح مستشفى في طنجة ، وحضر تقديم نموذج أولي للسيارة مصنوع بالكامل في المغرب ، وترأس مجلس الوزراء ، وما إلى ذلك.

تراجع نشاط محمد السادس

إلا أنه منذ 31 مايو ، تباطأت وتيرة نشاطاته، والدليل على ذلك أنه لم يستقبل جيل بايدن ، زوجة الرئيس الأمريكي ، التي قضت عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يونيو في المغرب. ولم يكن لديه وقت في جدوله في ذلك الشهر لمنح مقابلة مع مارك روت ، رئيس وزراء هولندا ، الذي كان في زيارة رسمية، على الرغم من العلاقة الوثيقة بين هولندا والمغرب.

وفي السابق ، عندما كان لا يزال في الجابون ، لم يبذل الملك محمد السادس جهدًا للعودة إلى الرباط لاستقبال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ، في إطار القمة الإسبانية المغربية يومي 1 و 2 فبراير ، أو المستشار النمساوي كارل نهامر ، الذي زار المغرب أيضًا، ولا ملكة هولندا ماكسيما .

كما ألغى ، في 21 فبراير ، زيارة رسمية كان من المقرر أن تبدأ في اليوم التالي إلى السنغال ، بدعوى إصابته بالأنفلونزا، في حين أنه وعد سانشيز ، في بيان في 1 فبراير ، بأنه سيدعوه لاحقًا ، لكن بعد أربعة أشهر لم يفعل ذلك حتى الآن.