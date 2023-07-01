رداً على حرق المُصحف في السويد.. لاعبون يحملون القرآن الكريم في الدوري العراقي (شاهد)

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وطن- حمل لاعبو فريق الشرطة والقاسم العراقيين وجهازهم الفني والحكام، الجمعة، المصحف الشريف، رداً على حرق القرآن الكريم في دولة السويد، قبيل انطلاق المباراة أمام منافسه القاسم في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

كما ورفعت الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب “الشعب الدولي” خلال مباراة الشرطة والقاسم، لافتة كبيرة حمل عليها عنوان: ” القرآن الكريم دستورنا الخالد، والدفاع عنه واجب شرعي على كل المسلمين”.

لاعبون يحملون القرآن الكريم في الدوري العراقي

وظهر الحكام مباراة الشرطة والقاسم، في منافسات الجولة ال34 الختامية من منافسات الدوري العراقي الممتاز، وهم يحملون المصحف الشريف قبيل انطلاق المباراة بين كلا الفريقين.

وأشاد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالمبادرة التي أقدم عليها اللاعبون في الدوري العراقي الممتاز، في إطار الواجب للدفاع عن المقدسات الإسلامية.

نادي الاوائل يواصل الانفراد …

عندما يكون التشجيع قضية وطن .#دستورنا_خالد pic.twitter.com/0GroROKpMg — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) June 30, 2023

كما وتشهد العراق مظاهرات واسعة أمام مقر سفارة دولة السويد في العاصمة العراقية (بغداد)، استنكاراً لقيام متطرفين في تلك الدولة بحرق المصحف الشريف (القرآن الكريم).

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وطالبت الحكومة العراقية من السلطات السويدية باعتقال المتطرفين الذي أقدموا على حرق القرآن الكريم في السويد في الأيام القليلة الماضية.

في العراق مبادرة من قبل لاعبي كرة القدم والحكام ردًا على واقعة تدنيس نسخة من القرآن الكريم في #السويد . – قبل بدء المباراة "الشرطة" و "القاسم" في الدوري العراقي لكرة القدم والتي أقيمت يوم أمس، حمل الحكام ولاعبو الفريقين بأيديهم مصاحف.#العراق pic.twitter.com/DdK322y6i6 — يوسفين YOUSEF (@yousefeeen) July 1, 2023

مباراة الشرطة والقاسم في الدوري العراقي

وتغلب فريق الشرطة على منافسه القاسم في منافسات الأسبوع ال34 من الدوري العراقي الممتاز. بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسيلتقي الشرطة في المواجهة الختامية على منافسات الدوري العراقي. أمام كربلاء، الأربعاء، على ملعب (كربلاء).

ويتربع فريق الشرطة على صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز 2022-2023. برصيد 73 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف القوة الجوية صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

فيما تجمد رصيد الخاسر فريق القاسم عند النقطة 34 في المركز ال17 من منافسات ترتيب الدوري الممتاز.