السبت, يوليو 1, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ”الهوت شورت” وشعر ميريام فارس (فيديو)

احتفلت دنيا بطمة بعيد الأضحى بطريقة شعبية وارتدت "كندورة"برفقة شقيقتها ابتسام وابنتيهما غزال ولينا

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ
دنيا بطمة
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وطن- أدهشت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها مرة أخرى بتغير جديد على شكلها، بعدما اعتمدت تسريحة ميريام فارس، وارتدت ليجن هوت شورت.

وظهرت دنيا بطمة بمقاطع نشرتها عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، وهي ترتدي ليجن أسود، هوت شورت، مع تيشرت أخضر، وسليبر أخضر أيضاً.

تسريحة ميريام فارس

واعتمدت دنيا بطمة تسريحة الشعر الكيرلي المنكوش، على طريقة ميريام فارس، مع الغرة.

وكانت الفنانة تضع الكثير من المكياج ذو الألوان الثقيلة على وجهها.

إطلالة شعبية

هذا وقد احتفلت دنيا بطمة بعيد الأضحى، بطريقة شعبية، حيث ارتدت “كندورة“، برفقة شقيقتها ابتسام وابنتيهما غزال ولينا.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها تحتفل في عيد الأضحى في منزل والدها، قلب الحي المحمدي، المعروف بشعبيته في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء.

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وأشاد الجمهور ببساطة إطلالة دنيا وابتسام بعيداً عن التكلف والبهرجة، وتواضع منزلهما قبل الشهرة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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