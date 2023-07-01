بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

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وطن- نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا عن بيع بقرة بيضاء بأعلى سعر على الإطلاق تجاوز الـ 4 ملايين دولار مما يجعلها البقرة الأغلى في العالم.

وقالت المجلة أنه تم بيع ثلث ملكية بقرة ، وهي سلالة من نيلوري عمرها 4 سنوات في مزاد أقيم في أراندي البرازيلية مقابل 6.99 مليون ريال برازيلي – أي ما يعادل 1.44 مليون دولار .

وبحسب المجلة، فقد تم بيع البقرة مقابل هذا السعر القياسي ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليون دولار، مشيرة إلى أنه تم بيع نصف ملكية نفس البقرة بالفعل في عام 2022 ، مقابل 800 ألف دولار ، وهو رقم قياسي بحد ذاته في ذلك الوقت.

ونوهت المجلة إلى أن القيمة الحقيقية لبقر نيلوري الأصيل في البرازيل يظهر مقدار استعداد البعض للدفع مقابل عينات عالية الجودة الجينية، موضحة أنه سوف ينتشر هذا السعر المرتفع أيضًا عبر سوق الماشية الدولي ، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها في جميع أنحاء العالم.

فراء لامع ومقاومة شديدة لدرجات الحرارة

وأبقار نيلوري هي سلالة تتميز بفرائها الأبيض اللامع ، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، كما أن لديها مقاومة عالية بشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة ، والتي تأتي من جلدهم الرخو المتدلي ، وامتلاكهم للغدد العرقية ضعف حجمها و 30 في المائة أكثر من تلك الموجودة في العديد من السلالات الأوروبية.

وقالت المجلة أن هذه السلالة نشأت من الهند وسميت باسم منطقة نيلوري الهندية في ولاية أندرا براديش، وهي الآن واحدة من أهم السلالات في البرازيل ، ويرجع ذلك أساسًا إلى صلابتها وقدرتها على الازدهار على علف رديء الجودة ، بسبب التمثيل الغذائي الفعال.

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تتكاثر بسهولة

كما أن هذه السلالة من الأبقار تتكاثر بسهولة ، حيث أن للإناث فتحات حوض أوسع وقنوات ولادة أكبر ، بينما تحتاج العجول إلى القليل من التفاعل من البشر للنمو بنجاح حتى مرحلة البلوغ.

مقاومة للالتهابات الطفيلية

وتتميز سلالة أبقار نيلوري بأنها مقاومة أيضًا لعدد من الالتهابات الطفيلية ، بسبب نسيج جلدها الكثيف مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.

سعر السائل المنوي لعجول هذه السلالة

ويعود سعر هذه السلالة المرتفع نتيجة لهذه الخصائص المفضلة ، حيث يتم تربية السلالة بشكل انتقائي لتضخيم هذه السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.

وتمثل مبيعات نيلوري من السائل المنوي 65 في المائة من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل ، حيث أنه ووفقًا لتقرير لصحيفة “الغارديان” لعام 2018 ، قد تكلف الحيوانات المنوية من ثيران النخبة الأكثر قيمة 5000 دولار لكل 0.55 مللي لتر .