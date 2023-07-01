السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةحياتنابيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟!...
حياتنا

بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟! (شاهد)

القيمة القياسية للبقرة تبرز الطلب الكبير على سلالة نيلوري الراقية

كتب سالم حنفي
بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار.. ما هو سرها النادر؟!
بيع بقرة بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 مليون دولار
- Advertisement -

وطن- نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا عن بيع بقرة بيضاء بأعلى سعر على الإطلاق تجاوز الـ 4 ملايين دولار مما يجعلها البقرة الأغلى في العالم.

وقالت المجلة أنه تم بيع ثلث ملكية بقرة ، وهي سلالة من نيلوري عمرها 4 سنوات في مزاد أقيم في أراندي البرازيلية مقابل 6.99 مليون ريال برازيلي – أي ما يعادل 1.44 مليون دولار .

وبحسب المجلة، فقد تم بيع البقرة مقابل هذا السعر القياسي ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليون دولار، مشيرة إلى أنه تم بيع نصف ملكية نفس البقرة بالفعل في عام 2022 ، مقابل 800 ألف دولار ، وهو رقم قياسي بحد ذاته في ذلك الوقت.

البقرة الأغلى في العالم
بيعت البقرة بقيمة 4.3 مليون دولار

ونوهت المجلة إلى أن القيمة الحقيقية لبقر نيلوري الأصيل في البرازيل يظهر مقدار استعداد البعض للدفع مقابل عينات عالية الجودة الجينية، موضحة أنه سوف ينتشر هذا السعر المرتفع أيضًا عبر سوق الماشية الدولي ، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها في جميع أنحاء العالم.

البقرة الأغلى في العالم
تتميز أبقار نيلوري بفرائها الأبيض اللامع

فراء لامع ومقاومة شديدة لدرجات الحرارة

وأبقار نيلوري هي سلالة تتميز بفرائها الأبيض اللامع ، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، كما أن لديها مقاومة عالية بشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة ، والتي تأتي من جلدهم الرخو المتدلي ، وامتلاكهم للغدد العرقية ضعف حجمها و 30 في المائة أكثر من تلك الموجودة في العديد من السلالات الأوروبية.

وقالت المجلة أن هذه السلالة نشأت من الهند وسميت باسم منطقة نيلوري الهندية في ولاية أندرا براديش، وهي الآن واحدة من أهم السلالات في البرازيل ، ويرجع ذلك أساسًا إلى صلابتها وقدرتها على الازدهار على علف رديء الجودة ، بسبب التمثيل الغذائي الفعال.

- Advertisement -
البقرة الأغلى في العالم
لدى إناث هذا النوع من الأبقار فتحات حوض أوسع وقنوات ولادة أكبر

تتكاثر بسهولة

كما أن هذه السلالة من الأبقار تتكاثر بسهولة ، حيث أن للإناث فتحات حوض أوسع وقنوات ولادة أكبر ، بينما تحتاج العجول إلى القليل من التفاعل من البشر للنمو بنجاح حتى مرحلة البلوغ.

مقاومة للالتهابات الطفيلية

وتتميز سلالة أبقار نيلوري بأنها مقاومة أيضًا لعدد من الالتهابات الطفيلية ، بسبب نسيج جلدها الكثيف مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.

سعر السائل المنوي لعجول هذه السلالة

ويعود سعر هذه السلالة المرتفع نتيجة لهذه الخصائص المفضلة ، حيث يتم تربية السلالة بشكل انتقائي لتضخيم هذه السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.

وتمثل مبيعات نيلوري من السائل المنوي 65 في المائة من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل ، حيث أنه ووفقًا لتقرير لصحيفة “الغارديان” لعام 2018 ، قد تكلف الحيوانات المنوية من ثيران النخبة الأكثر قيمة 5000 دولار لكل 0.55 مللي لتر .

المصدرمجلة "نيوزويك" الأمريكية - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

السيسي يحتفي بـ مودي ويقلده أرفع وسام مصري (فيديو)

فيديو

إجبار حمار على تدخين الحشيش يثير جدلاً وغضباً والسبب لا يصدق! (فيديو)

الهدهد

فيديو مؤلم لجلد مسلمين في الهند بسبب دفاعهم عن مسجد تهدمه السلطات

الهدهد

زعيم هندوسي يعرض مكافأة مالية لكل شاب يختطف مسلمة ويتزوجها ويغير دينها (شاهد)

تقارير

سفراء معلم الجنس اوشو في العالم العربي من مريم نور إلى صلاح الراشد‎‎

فيديو

فيديو يوقف القلوب لهندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار

الهدهد

حادثة خطيرة في الهند بعد ساعات من كارثة القطارين.. مشهد مفزع وثقته الكاميرات

الهدهد

مسؤولة سعودية تفضح ابن سلمان وتكشف مخطط نشر التعاليم الهندوسية بالسعودية (فيديو)

الهدهد

أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند

حياتنا

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

حياتنا

على المسرح.. اعتداء على ملكة جمال البرازيل وتحطيم تاجها (فيديو)

الهدهد

سكاكين وأسلحة.. حرب شوارع بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

محمد العيسى يبرر لحرق المصحف في السويد ويرفض مقاطعة المنتجات السويدية

لماذا يزداد الوزن بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية؟

فيلم “تاج” لتامر حسني يحقق رقماً قياساً في 3 أيام ومتابعون: “سيء جداً”

اختفاء غامض ليوتيوبر أمريكي بعد عثوره على كهف سري بالقرب من المنطقة 51

تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

ميريام فارس بـ إطلالة مثيرة وعفوية على الشاطئ بـ بيكيني عارٍ وتغيير حفاظات أبنائها! (شاهد)

“رفعوا لافتات ورددوا شعارات”.. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرة لحجاج طهران أثناء المناسك (شاهد)

أمجد طه يدافع عن فرنسا ويصف الضحية بمهرب مخدرات والمتضامنين معه بوقود الإخوان!

هل تتمكّن الروبوتات من خلق البشر.. وهل سنصبح بعد ذلك أسيادهم أم خَدمهم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC