احذر...إياك أن تشتري هذه الأشياء من المطار!

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وطن- يقضي العديد من المسافرين وقتاً طويلاً في المطار بانتظار الرحلة، وهذا الوقت قد يشجعهم في إكتشاف الأسواق الموجودة هناك التي تعتبر نوعا ما نعمة لأنها تقلل من تجربة الانتظار المملة في حال الوصول مبكراً أو في حال تأخر الرحلة

وفي تقرير نشرته مجلة باست لايف الأمريكية، سنتعرف معََا عن الأشياء التي يجب عليك تجنّب شرائها عندما تكون في أسواق المطارات.

وسائد الرقبة



قد تكون محاولة الحصول على قسط كافٍ من النوم في رحلة طويلة أمرًا صعبًا إذا لم تستطع الشعور بالراحة في مقعدك.

وإذا كنت تفكر في الحصول على وسادة الرقبة لرحلتك القادمة، فقد ترغب في الحصول عليها قبل اللحظة الأخيرة.

من جهتها، تقول جولي رامهولد، محللة المستهلكين في “ديل نيوز” DealNews:”يمكن أن تجعل هذه الأنواع من الوسائد المسافر يشعر براحة أكثر، لكن تجنب شرائها من المطار، لأن أسعارها مرتفعة كثيراََ.”



سماعات الرأس والأجهزة الإلكترونية



تعد سماعات الرأس من العناصر الأساسية التي يمكن أن تجعل السفر مريحا.

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وفي هذا السياق، يقول شون والش، خبير السفر ومؤسس شركة Pilot Passion: “يعد شراء سماعات رأس أو أي قطعة تقنية أخرى في المطار أمرًا مهمًا أيضًا، حيث من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى دفع الكثير مقابل شرائها.”



أشار الخبير إلى أن العديد من الطائرات توفر الآن سماعات رأس مجانية يمكنك استخدامها أثناء الرحلة إذا كنت قد نسيت سماعاتك، مما يوفر عليك النفقات الإضافية.

مضيفََا والش:”هناك احتمال كبير أن المضيفات يبيعن سماعات الأذن أثناء الرحلة، وغالبًا ما تكون أرخص بكثير من تلك التي تباع في المطار.”

مياه معبأة

يعتبر الجفاف أمرًا شائعًا في الرحلات الطويلة، مما يجعل الترطيب قبل وأثناء رحلتك أمرًا مهمًا. ولكن ما لم تكن مستعدًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق الكثير من المال لشراء زجاجة مياه عادية في المطار.



تقول رامهولد في هذا الإطار: “بدلاََ من شراء مياه معبأة من المطار، فكر في أخذ زجاجة ماء معك بحيث يمكنك ملؤها وهي مفيدة للحفاظ على رطوبتك أثناء رحلتك.”



العملات الأجنبية

قد يتطلب السفر دوليًا في بعض الأحيان مستوى إضافيًا من الاستعداد. ولكن إذا كنت تخطط لإستبدال أموالك، فمن الأفضل أن تنتظر حتى تصل إلى وجهتك.

يمكنك أيضًا الالتزام باستخدام بطاقة ائتمان لمشترياتك للمساعدة في تجنب السرقة والاحتيال وغيرها من المشكلات.



خدمة واي فاي

سواء كنت مسافرًا للعمل أو تريد ببساطة الإستمتاع، يمكن أن يكون قضاء وقت فراغ في المطار مفيدًا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني في اللحظة الأخيرة.

على الرغم من أن العديد من المطارات الرئيسية قد سهلت الآن خدمات الواي فاي أكثر من أي وقت مضى، إلا أن الكثير منها سترغب في أن تدفع مقابل الخدمة، ولن تكون رخيصة.



بدلاً من ذلك، ينصح بالعثور على مقهى داخل المطار قد يوفر خدمة الواي فاي المجانية.

الهدايا التذكارية

أثناء السفر، يرغب العديد من المسافرين شراء هدايا تذكارية. لكن الخبراء يحذرون من أن أسعارها غالبا ما تكون مرتفعة للغاية ومبالغ فيها.

وينصح بشرائها عند وصولك إلى وجهتك، وليس خلال السفر.