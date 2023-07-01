السبت, يوليو 1, 2023
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إيرلندا تمنح 92,000 دولار لمن يسكن في إحدى جزرها وفق هذه الشروط

تخطط أيرلندا لإطلاق مشروع جديد يتيح منحًا مالية كبيرة للأشخاص الذين يقررون الانتقال للعيش في إحدى الجزرية التابعة للبلاد

كتب أنس السالم
مكافأة مالية مقابل الانتقال والعيش في جزر أيرلندا
أيرلندا أطلقت "جزرنا الحية" بهدف زيادة عدد سكان جزر البلاد وتقدم مكافأة لمن يسكن الجزر النائية
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وطن – هل تحلم بالعيش في جزيرة برية قبالة سواحل أيرلندا؟. الآن قد تكون فرصتك لتحقيق حلمك والحصول على مكافأة مالية مقابل ذلك.

تخطط أيرلندا لإطلاق مشروع جديد يتيح منحًا مالية كبيرة للأشخاص الذين يقررون الانتقال للعيش في إحدى المجتمعات الجزرية التابعة للبلاد.

يعد هذا المشروع جزءًا من سياسة أوسع تسمى “جزرنا الحية” والتي تهدف إلى زيادة عدد سكان جزر البلاد.

أيرلندا تقدم مكافأة مالية لمن يعيش في جزيرة نائية قبالة سواحلها
أيرلندا أطلقت “جزرنا الحية” بهدف زيادة عدد سكان جزر البلاد

“الهدف من هذه السياسة هو ضمان استمرارية وجود مجتمعات مستدامة ونابضة بالحياة على الجزر البعيدة عن الساحل لسنوات عديدة قادمة”، هذا ما تقوله الحكومة.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت ترغب في الانخراط في هذا المشروع:

تمتلك أيرلندا 30 جزيرة ليس لها اتصال مع البر الرئيسي.

من خلال مشروع “جزرنا الحية”، تأمل البلاد في إعادة تنشيط هذه المجتمعات الساحلية من خلال زيادة عدد السكان وتعزيز الاقتصاد.

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تمتلك أيرلندا 30 جزيرة ليس لها اتصال مع البر الرئيسي
تمتلك أيرلندا 30 جزيرة ليس لها اتصال مع البر الرئيسي

وكجزء من جذب سكان جدد، أعلنت الحكومة الأيرلندية أنها تقدم منحًا تزيد عن 80,000 يورو (87,600 دولار أمريكي).

ومع ذلك، هناك بعض الشروط للحصول على هذه المنحة:

تتوفر الحوافز المالية الكبيرة لأولئك الذين يلتزمون بتجديد عقار في إحدى الجزر.

يتعين على الأشخاص المهتمين شراء منزل تم بناؤه قبل عام 1993 وكان خاليًا لمدة لا تقل عن سنتين.

المكافأة المالية قيمتها (92,000 دولار أمريكي) لإحياء منزل في جزيرة نائية
المكافأة المالية قيمتها (92,000 دولار أمريكي) لإحياء منزل في جزيرة نائية في إيرلندا

إذا تم منحك المال، يمكن للمالكين الجدد استخدامه لأغراض محددة، بما في ذلك تركيب عوازل، وإعادة تزيين، وأعمال بناء هيكلية.

إذا كنت تستوفي جميع المتطلبات، فقد تحصل على ما يصل إلى 84,000 يورو (92,000 دولار أمريكي) لإحياء منزل في جزيرة نائية.

سيتم فتح باب التقديم قريبًا جدًا، في الأول من يوليو، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع “جزرنا الحية“.

احصل على مكافأة مالية مقابل الانتقال إلى إيطاليا

أصبح استخدام الحوافز المالية لجذب سكان جدد خطوة شائعة من قبل السلطات المحلية في إيطاليا.

أحدث وجهة إيطالية تقدم دفعًا للمقيمين الجدد هي مدينة مانتوا في الشمال.

سيحصل الأشخاص الذين يوقعون عقد إيجار لمدة عام على الأقل على 150 يورو (160 دولارًا أمريكيًا) شهريًا تجاه إيجارهم.

في العام الماضي، كانت بلدة Presicce-Acquarica، وهي بلدة بها حوالي 10,500 نسمة في المنطقة الجنوبية من بوليا (جنوب شرق إيطاليا)، تقدم 30,000 يورو (33,000 دولار أمريكي) لأولئك الذين اشتروا منزلًا وسجلوا إقامتهم هناك.

كما أنّ قرية ألبينين الواقعة في سويسرا، قدمت عرضا مغريا جداً، للسكن والحياة والحصول على راتب مقداره 53 ألف دولار، لكل من يرغب في الانتقال للعيش فيها، بهدف زيادة عدد السكان، حيث تعاني نقصاً في السكان

 

المصدرforbes - ترجمة وتحرير وطن

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