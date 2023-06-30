الجمعة, يونيو 30, 2023
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حياتنا

وهم بصري حيّر الناس .. من الرجل الميت في الصورة ولماذا؟!

تعرض الألغاز العقلية غالبًا مشكلات معقدة أو غير تقليدية تتطلب التفكير خارج الصندوق

كتب أنس السالم
اكتشف الميت في صورة وهم بصري
من الميت في صورة الوهم البصري؟!
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وطن – حيّرت صورة وهم بصري كثيرين ممّن حاولوا فكّ اللغز فيها، فالتحدي أمامك عزيز القارئ، أن تمعن النظر في الصورة لتكتشف الرجل الميت في 19 ثانية.

إنّ الألغاز العقلية توفر مصدراً للمتعة والتسلية. فهي تتحدى قدرتنا على التفكير بإبداع وتشغل فضولنا.

يمكن أن يكون حل الألغاز العقلية نشاطًا اجتماعيًا، حيث يشجع على المنافسة الودية ويعزز الروح الجماعية بين الأفراد الذين يحاولون حلها معًا.

تعرض الألغاز العقلية غالبًا مشكلات معقدة أو غير تقليدية تتطلب التفكير خارج الصندوق.

من خلال التفاعل المنتظم مع الألغاز العقلية، يمكن للأفراد تطوير عقلية تحتضن التحديات وتشجع على استراتيجيات حل المشكلات المبتكرة.

يمكن تطبيق هذه المهارات في مواقف الحياة الواقعية، سواء في السياقات الأكاديمية أو المهنية أو الشخصية.

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كما قلنا في المقدمة، مهمتك هي العثور على الميت. استخدم مهاراتك وحدسك وقدراتك للوصول إلى أي استنتاج.

في الصورة أدناه، 3 أشخاص ممدين على حمالات، واثنان منهم تم تغطية وجوههم بقطعة قماش، وهم نيام على ظهوره، بينما الثالث نائم على بطنه.

التحدي أمامك أن تمعن النظر في الصورة لتكتشف الشخص الميت في 19 ثانية
التحدي أمامك أن تمعن النظر في الصورة لتكتشف الشخص الميت في 19 ثانية

هل يمكنك تخمين من هو الميت؟

ركز على أدق التفاصيل والدلائل للعثور على الإجابة الصحيحة، وتذكر أن لديك 19 ثانية فقط لتعرف من هو الشخص المتوفي.

كفى تشويقاً، دعونا ننتقل إلى الإجابة..

هل ما زلت تواجه صعوبة؟ يرجى النظر في الصورة أدناه للتأكد من الإجابة.

إجابة الوهم البصري تظهر الرجل الميت المغطى بقطعة قماش عليها بقع دم
 إجابة الوهم البصري تظهر الرجل الميت المغطى بقطعة قماش عليها بقع دم

الإجابة هي الرجل السمين، المغطى بقطعة قماش زرقاء عليها بقع دم، وذراعه الأيسر مرخي على جانبه.بحسب موقع “jagranjosh

ختاما، إنّ الأوهام البصرية مهمة لأنها توفر تحفيزًا ذهنيًا، وتعزز مهارات حل المشكلات، وتحسن الذاكرة والتركيز، وتوفر تخفيفًا للتوتر، وتوفر شكلًا ممتعًا من الترفيه.

ويمكن أن يسهم التفاعل المنتظم مع الألغاز العقلية في التطور المعرفي العام والرفاهية العقلية.

المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن

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