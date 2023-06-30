ميريام فارس عارية مع بالطو تايجر على غلاف مجلة أمريكية! (شاهد)

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وطن- نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مجموعة من الصورة التي تصدرت بها غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية المتخصصة في الفنون والموضة.

وأظهرت المجلة في عددها الجديد لشهر يونيو/حزيران تصدّر الفنانة اللبنانية ميريام فارس غلاف العدد بعد ان اختارت الفنانة اللبنانيّة صورةً عن تمكين التعدد الثقافي، مطلقةً عليها لقب السوبرستار، وملكة الشرق الأوسط التي تجمع بين الحضارات الشرقيّة والغربيّة.

وظهرت ميريام فارس على الغلاف بإطلالة مزدوجة جمعت فيها بين سحر الشرق وانفتاح الغرب ما يعكس في شخصها تعدّد الحضارات، يتجلّى ذلك في الثوب القصير بالأسود والفضيّ الذي اختارته من دار فالانتينو، كشف عن مفاتنها باثارة راقية، زينته بطربوش أحمر من التراث اللبناني مرتفع العلوّ وتتدلّى منه خيوطٌ سوداء.

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بالطو تايجر بدون ملابس داخلية

وفي إطلالة مغايرة، أظهرت إحدى الصور التي تصدرت المجلة الأمريكية، ميريام فارس مرتدية بالطو “تايجر” على اللحم دونأن ترتدي تحته ملابس داخلية.

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إطلالة مثيرة بفستان ذهبي مفتوح الجانب

وفي صورة أخرى، ظهرت ميريام فارس مرتدية فستانا ذهبيا لامعا مفتوح من لجانب الأيسر، مع حذاء بكعب طويل وعريض حتى تزيد من طولها.

كما قامت ميريام فارس بوضع لمساتها الخاصة للإثارة، حيث أخرجت رجلها اليسرى حتى فخذها من الفتحة الجانبية للفستان لتمنح الصورة الحيوية التي اعتاد جمهورها رؤيتها بها.