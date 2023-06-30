الجمعة, يونيو 30, 2023
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حياتنا

ميريام فارس عارية مع بالطو تايجر على غلاف مجلة أمريكية! (شاهد)

ميريام فارس اختارت صورة مزدوجة جمعت فيها بين سحر الشرق وانفتاح الغرب لتتصدر غلاف المجلة

كتب سالم حنفي
ميريام فارس عارية مع بالطو تايجر على غلاف مجلة أمريكية!
مريام فارس
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وطن- نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مجموعة من الصورة التي تصدرت بها غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية المتخصصة في الفنون والموضة.

وأظهرت المجلة في عددها الجديد لشهر يونيو/حزيران تصدّر الفنانة اللبنانية ميريام فارس غلاف العدد بعد ان اختارت الفنانة اللبنانيّة صورةً عن تمكين التعدد الثقافي، مطلقةً عليها لقب السوبرستار، وملكة الشرق الأوسط التي تجمع بين الحضارات الشرقيّة والغربيّة.

وظهرت ميريام فارس على الغلاف بإطلالة مزدوجة جمعت فيها بين سحر الشرق وانفتاح الغرب ما يعكس في شخصها تعدّد الحضارات، يتجلّى ذلك في الثوب القصير بالأسود والفضيّ الذي اختارته من دار فالانتينو، كشف عن مفاتنها باثارة راقية، زينته بطربوش أحمر من التراث اللبناني مرتفع العلوّ وتتدلّى منه خيوطٌ سوداء.

ميريام فارس الثوب القصير بالأسود والفضيّ وطربوش أحمر
ميريام فارس الثوب القصير بالأسود والفضيّ وطربوش أحمر

 

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بالطو تايجر بدون ملابس داخلية

وفي إطلالة مغايرة، أظهرت إحدى الصور التي تصدرت المجلة الأمريكية، ميريام فارس مرتدية بالطو “تايجر” على اللحم دونأن ترتدي تحته ملابس داخلية.

ميريام فارس مرتدية بالطو "تايجر" على اللحم دونأن ترتدي تحته ملابس داخلية
ميريام فارس مرتدية بالطو “تايجر” على اللحم دونأن ترتدي تحته ملابس داخلية

 

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إطلالة مثيرة بفستان ذهبي مفتوح الجانب

وفي صورة أخرى، ظهرت ميريام فارس مرتدية فستانا ذهبيا لامعا مفتوح من لجانب الأيسر، مع حذاء بكعب طويل وعريض حتى تزيد من طولها.

ميريام فارس مرتدية فستانا ذهبيا لامعا مفتوح من لجانب الأيسر
ميريام فارس مرتدية فستانا ذهبيا لامعا مفتوح من لجانب الأيسر

كما قامت ميريام فارس بوضع لمساتها الخاصة للإثارة، حيث أخرجت رجلها اليسرى حتى فخذها من الفتحة الجانبية للفستان لتمنح الصورة الحيوية التي اعتاد جمهورها رؤيتها بها.

 

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المصدرانستجرام ,مجلة " PUMP " الأمريكية، وطن

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