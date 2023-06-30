كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

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وطن- كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أعرب في مكالمة شديدة اللهجة مع نظيره الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن قلقه من أن إسرائيل تسرب معلومات للصحافة حول محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال الموقع الأمريكي إن التقارير الصحفية الأخيرة من قبل أكسيوس ووسائل الإعلام الأخرى حول المحادثات غير المباشرة، والتي أكدتها إيران دون أن تؤكدها رسميًا إدارة بايدن، أثارت انتقادات بين الجمهوريين في الكونجرس ، الذين يطالبون إدارة بايدن بالسعي لمراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع إيران.

وأشار الموقع الامريكي إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ، التقيا سوليفان في البيت الأبيض في أوائل يونيو وتم إطلاعهما بالتفصيل على المحادثات غير المباشرة ، كما قال مسؤولان إسرائيليان.

وقال ديرمر في مؤتمر للجنة اليهودية الأمريكية في تل أبيب بعد وقت قصير من الاجتماع: “نحاول أن نفعل ما في وسعنا للوصول إلى نفس الصفحة مع الولايات المتحدة وسنواصل المحاولة والقيام بذلك” ، مضيفًا المناقشات في البيت الأبيض كانت “منفتحة وصريحة”.

خلف الكواليس

أكد “أكسيوس” على ان معظم التقارير الصحفية حول المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بدأت في الظهور في يونيو ، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشرعين الإسرائيليين في جلسة استماع سرية للكنيست أن الولايات المتحدة تعمل على “اتفاقية مصغرة ” مع إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه في مكالمته مع “هنغبي” الأسبوع الماضي ، ذكر سوليفان الإحباط من تصريحات نتنياهو .

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وقال هنغبي لسوليفان إن نتنياهو يجب أن يتحدث عن المحادثات مع المشرعين الإسرائيليين لأنه يتعرض لانتقادات من قبل المعارضة ، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هنغبى شدد مع ذلك ، على أن رئيس الوزراء يحد من تصريحاته العلنية حول القضية قدر الإمكان.

كما أكد هنغبي لسوليفان أنه بتوجيه من نتنياهو ، أجرى عدة مقابلات في الأسابيع الأخيرة أكد فيها أن التنسيق مع إدارة بايدن بشأن إيران أفضل من أي وقت مضى.

وتعترض إسرائيل رسميًا على أي اتفاق جديد مع إيران ، لكن نتنياهو لم يخض حملة ضد أي تفاهمات محتملة بين طهران وواشنطن كما فعل خلال مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المسؤول الأمريكي إن سوليفان زعم خلال المكالمة أن الكثير من المعلومات في الصحافة غير دقيقة ولا تعكس ما تم مناقشته في المحادثات غير المباشرة مع إيران.

إسرائيل تقف خلف التسريبات

وفي نفس السياق، قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الشعور في البيت الأبيض هو أن إسرائيل كانت وراء التسريبات وتغذي صقور إيران في الكونجرس بنفس المعلومات بشكل مباشر وغير مباشر.

ونقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين قولهم إن الشكوى بشأن التسريبات الإسرائيلية المزعومة ليست سوى واحدة من المظالم التي أثارها سوليفان .

قلق أمريكي من توسيع المستوطنات

وصرح مسؤول إسرائيلي كبيرللموقع الأمريكي بأن المكالمة كانت ودية ، لكنه قال إن سوليفان أعرب أيضًا عن قلقه العميق بشأن قرارات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتم تضمين مخاوف سوليفان بشأن الوضع في الضفة الغربية في قراءة البيت الأبيض للمكالمة ، لكن شكواه بشأن التسريبات المزعومة عن إيران لم تذكر في البيان.

يشار إلى انه من غير الواضح ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة على وشك الاتفاق على أي تفاهمات حول خفض التصعيد الإقليمي وبرنامج إيران النووي، فيما يناقش الطرفان أيضًا بشكل منفصل صفقة تبادل أسرى محتملة يمكن أن تتم في سياق هذه التفاهمات .