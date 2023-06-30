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فيديو مقتل مهاجم القنصلية الأمريكية في جدة أول أيام العيد يغزو مواقع التواصل ويثير الجدل! (شاهد)

الفيديو المزعوم مضلل ويعود لواقعة استهداف الشرطة الإسرائيلية لشاب فلسطيني بعد محاولته طعن شرطي في القدس عم 2019

كتب سالم حنفي
فيديو مقتل مهاجم القنصلية الأمريكية في جدة أول أيام العيد يغزو مواقع التواصل ويثير الجدل! (شاهد)
القنصلية الأمريكية في جدة
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وطن- شهدت مدينة جدة السعودية يوم الأربعاء، الذي صادف أو أيام عيد الاضحى المبارك حادثا قتل عى إثره أحد لأشخاص بعد محاولته استهداف القنصلية الأمريكية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس“، نقلا عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة مكة، فقد “توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده”.

مقتل المهاجم

وقال المتحدث باسم شرطة مكة، إن الجهات الأمنية المختصة بادرت بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

ولفت المتحدث أيضا إلى “تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته”، موضحا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الهجوم.

فديو مزعوم لمقتل مهاجم القنصلية الأمريكية في جدة

وعقب الإعلان عن الحادثة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بتداول مقطع فيديو زعموا أنه يوثق لحظة مقتل مهاجم القنصلية الامريكية.

وتم نشر الفيديو المزعوم على صفحات إخبارية سعودية موثوقة بعنوان:” تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة في القنصلية الأمريكية إلى إصابة أدت إلى وفاته،كما نتج عن تبادل اطلاق النار إلى مقتل المهاجم”.

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حقيقة فيديو استهداف مهاجم القنصلية الأمريكية بجدة

ووفقا لموقع “الفاحص” المتخصص بتفنيد الاخبار المضللة، فقد بدأ الفيديو بالانتشار يوم الخميس 29 يونيو/حزيران الجاري و هناك أكثر من 7 منشورات حول الموضوع، شاهدها أكثر من 1 مليون و 43 ألف و969 مستخدم، وتفاعل معها أكثر من 1 ألف و 486 مستخدم .

وكشف “الفاحص” بأن الفيديو مضلل، وقد تم نشره لأول مرة بتاريخ 15 أغسطس/آب عام 2019 وهو من حادثة طعن شابين فلسطينيين لشرطي إسرائيلي في مدينة القدس.

ونفى الموقع الإدّعاءات المتداولة حول عائديته لحادثة الهجوم على القنصلية الأمريكية في السعودية.

استشهاد شاب وإصابة آخر بعد محاولة طعن شرطي إسرائيلي

وكان شابا فلسطينيا قد استشهد وأصيب آخر بجروح بليغة يوم 15 أغسطس/آب 2019 إثر إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في القدس بعد قيامهما بطعن شرطي إسرائيلي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها حينها، إن شرطيا تعرض للطعن من قبل فلسطينيَين قرب باب السلسلة، وأصيب بجروح متوسطة، فيما أطلقت عناصر الشرطة النار على شابين، مما تسبب بإصابتهما، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد الشاب الأول.

المصدرواس ،تويتر، رصد وتحرير وطن

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