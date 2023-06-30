الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةالهدهدسياسي يمني يؤيد حرق المصحف الشريف.. دافع عن السويد وتغنى بها وسبَّ...
الهدهد

سياسي يمني يؤيد حرق المصحف الشريف.. دافع عن السويد وتغنى بها وسبَّ العرب

موجة غضب وجدل بعد تصريحات قيادي يمني يدافع عن حادث حرق المصحف الشريف في السويد

كتب خالد السعدي
حرق المصحف الشريف
متطرف عراقي يقدم على حرق المصحف بحماية الشرطة السويدية
- Advertisement -

وطن – على الرغم من موجة الغضب العارمة التي عبر عنها العرب والمسلمون بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد، فاجئ علي البخيتي القيادي السابق بجماعة أنصار الله اليمنية، الجميع بكتابته تغريدة عبر فيها عن تضامنه مع الدولة الأوروبية.

وزاد علي البخيتي على عبارة التضامن، بأن أشار إلى أن جريمة حرق المصحف في السويد تمثل حرية، وأنّ الغضب العربي ضدها من باب التخلف والرجعية، من دون أن يذكر الجريمة التي ارتُكبت.

علي البخيتي
علي البخيتي القيادي السابق بجماعة أنصار الله اليمنية

وقال البخيتي في تغريدته عبر “تويتر“، والتي أرفقها بعلم السويد: “أتضامن مع السويد، هذا البلد العظيم، الذي استقبل مئات الآلاف من اللاجئين وآمنهم من خوف وأطعمهم بعد جوع ومنحهم الجنسية، والآن يتعرض لحملة من دول وشعوب متخلفة لا تفهم معنى الحرية، دول فر منها عشرات الملايين من أبنائها لسوء أوضاعها، وتريد أن تعمم ثقافتها الرجعية على باقي دول العالم”.

تغريدة البخيتي التي يُفهَم منها دفاعه عن الدولة التي أفسحت عناصر شرطتها المجال أمام إحراق المصحف الشريف، أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي تويتر، الذين صبّوا هجوما حادا على القيادي السابق في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم “الحوثي”.

فقال الإعلامي أحمد سمير المذيع بقناة “مكملين”: “والله إنت مسكين”.

- Advertisement -

وعلق أبو جرهم: “سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين”.

وغرد أحمد الدرديري: “ستسأل عن كل حرف .. وحينها لن تنفعك السويد”.

وكتب أحمد: “وهل هذا مسوغ لهم بانتهاك حرية معتقد الآخرين وازدراء ما يومنون به ويعتقدون؟”.

إحراق المصحف الشريف في السويد

وكان شخص متطرف تبين فيما بعد أنه عراقي، قد أقدم – بموافقة شرطة السويد – على تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم، أمام مسجد ستوكهولم الكبير، الأمر الذي أشعل غضب ملايين المسلمين.

وأثار هذا المشهد، انتقادات واسعة وإدانات شجبت سماح السلطات السويدية بمثل هذه الممارسات “المعادية للإسلام”، وسط دعوات كبيرة لمقاطعتها.

وكان سلوان موميكا (37 عامًا) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، قد كتب للشرطة في طلب: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن. سأمزّق المصحف وأحرقه”.

ورد الشرطة بأنها توافق على هذه التظاهرة، وقالت في قرارها المكتوب، والذي جاء بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى، إن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق القرآن لا تبرر بموجب القوانين الحالية قرار رفض الطلب.

وفي أعقاب ذلك، اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف من جانب الشخص العراقي المقيم في ستوكهولم.

وظل المتظاهرون في مقر السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

حرق المصحف
عشرات المتظاهرين العراقيين يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف

الحكومة العراقية تستنكر العمل الشنيع

أما رسميا ودبلوماسيا، فقد استنكرت الحكومة العراقية، العمل “غير المسؤول والعنصري”، ونددت بهذه الأعمال التي تحصل بصورة متكررة من بعض أصحاب العقول والأنفس المريضة والمتطرفة.

وقالت في بيان، إن هذه الأعمال تنمّ عن روح عدوانية كريهة لا تمت إلى حرية التعبير بصلة، بل هو عمل من أعمال العنصرية والتحريض على العنف والكراهية.

وأضافت أن هذا العمل الشنيع جرح مشاعر ملايين المسلمين بل أساء للشعوب الغربية نفسها، التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها.

الأزهر يدعو للمقاطعة

وفي أعقاب هذه الجريمة الاستفزازية، جدد الأزهر الشريف دعوته لمقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف، وطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف، كما طالب دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع استخدامها نصرةً للمصحف الشريف.

ودعا الأزهر، كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

وحثّ حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية، وشدد على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

وعبر عن أسفه لصدور مثل هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية وصورت نفسها حامية للحريات في حين يكشف الواقع أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات وأن حقوق المسلمين في هذه الدول لا زالت محل نظر.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حرق المصحف في السويد.. محمد أبو تريكة يُفحِم القادة العرب بتغريدة نارية

تقارير

مقاطعة المنتجات السويدية .. حملة كبيرة رداً على حرق المصحف أمام مسجد في السويد

الهدهد

لرفضه انضمام السويد لـ الناتو.. ستوكهولم وواشنطن تلجآن لتشويه سمعة نجل أردوغان!

الهدهد

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

الهدهد

السويد لم تحول ممارسة الجنس لرياضة وطنية لها بطولة.. وهذه الحقيقة

حياتنا

المثيرة “بيونسيه” تسببت بكارثة اقتصادية في السويد.. لن تصدق ما حدث

الهدهد

جاسوس بوتين.. أحدث ظهور للحوت الأشهر في العالم يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

الهدهد

روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

الهدهد

كاتب كويتي يطالب بإعادة صياغة سورة “التوبة” أو حذفها من القرآن!

الهدهد

سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل وفيديو لآخر دقائق في حياته.. تنبأ بموته ونعى نفسه

رياضة

لاعب يثير تفاعلاً واسعاً بتلاوته القرآن الكريم داخل معقل اليونايتد (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دولتان عربيتان فقط وافقتا على إنشاء آلية لكشف مصير المعتقلين في سجون الأسد.. من هما؟

الجميع ينتظر الإجازة للسفر لكن بعض شركات الطيران لن تسمح لك بصعود الطائرة!

هيا مرعشلي تعايد متابعيها بصور مثيرة لمؤخرتها وصدرها! (شاهد)

“صراف آلي متنقل يوزع العيدية في شوارع دبي”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

هارفارد: لماذا يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

“الغارديان” تهاجم السعودية: “تغسل سمعتها” بمهرجان ساوندستورم لموسيقى البوب!

إذا كانت بطارية هاتفك الآيفون تنفد بسرعة..قم بتغيير هذه الإعدادات فورا!

البرازيلي تاليسكا يصدم زميله رونالدو بهذا التصريح! (شاهد)

حرق المصحف في السويد.. محمد أبو تريكة يُفحِم القادة العرب بتغريدة نارية

فيديو يوقف القلب .. سقوط طفل في مدينة ملاهي من ارتفاع 40 قدماً! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC