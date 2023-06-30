الجمعة, يونيو 30, 2023
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تحدّي المستحيل.. أمامك 21 ثانية فقط للعثور على النورس المخفيّ!

إذا كان بإمكانك العثور على النورس الخفي في هذا الوهم البصري، فأنت حقاً صاحب قدرات بصرية فائقة مقارنة بمن حولك

كتب فهمي الورغمي
تحدّي المستحيل.. أمامك 21 ثانية فقط للعثور على النورس المخفيّ!
العثور على النورس المخفيّ
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وطن- لقد أربك هذا اللغز الصعب الكثير من الناس، ولكن هل يمكنك العثور على النورس المخفيّ في 21 ثانية؟

اختبر مهاراتك في الملاحظة ومعرفة ما إذا كان يمكنك اكتشاف طيور النورس بين كرات الشاطئ والمناشف والأشياء الأخرى.

العثور على النورس المخفي

ربما تكون قد شاهدت الكثير من الصور الرائجة على الإنترنت والتي تتحداك في العثور على أي كائن أو حيوان مخفي.

أليست هذه الألغاز ممتعة؟

حسنًا، تُعرف هذه الألعاب باسم “الأوهام البصرية” وهي مصممة بطريقة معينة لإثارة عقلك وتعطيك الجرأة.

هل كنت محترفًا حقيقيًا في مجال فكّ الألغاز وتغلبت على كل هذه التحديات عبر الإنترنت؟

حسنًا، من المؤكد أن هذا الوهم البصري المحدد سيجعلك في حيرة من أمرك.

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في هذه الصورة، المأخوذة عن موقع (JagranJosh)، هناك الكثير من الأغراض المبعثرة على الشاطئ والتحدي هو اكتشاف النورس الخفي وسط كل هذه الفوضى.

هل تعلم أن طيور النورس ذكية جدًا؟ يتعلمون ويتذكرون بل وينقلون السلوكيات.

والآن.. حان الوقت لاختبار مهاراتك في الذكاء والمراقبة وإنقاذ هذا الطائر من الفوضى.

العثور على النورس المخفيّ
العثور على النورس المخفيّ

هل يمكنك مواجهة التحدي والعثور على النورس المخفي في غضون 21 ثانية؟

حسناً.. حدّد المؤقت وابدأ البحث.

بالتوفيق!

هل وجدت النورس المخفي؟

لاعليك، كلّ مايترتب فعله هو الانتباه للصورة بشكل جيّد.

يبدو الأمر صعباً بعض الشيء لكن ليس بالمستحيل.

حسنًا، إليك بعض التلميح: حاول البحث عن منقار طائر النورس.

ألم تجده بعد؟

أسرع – الوقت يمرّ! الوقت على وشك الانتهاء.

3 …

2 …

و 1!

انتهى الوقت المحدد.

هل كنت قادرًا على اكتشاف الطائر؟

تهانينا إذا وجدته، فلديك مهارات مراقبة رائعة.

إذا لم تجد طيور النورس، فلا تثبط عزيمتك، فمن المؤكد أن هذا اللغز يختبر قدرات سادة الألغاز الحقيقيين.

يمكنك العودة للخلف ومحاولة العثور عليه مرة أخرى بدون مؤقت وتحسين مهاراتك.

الحلّ

الطائر مختبئ في الركن الأيمن السفلي من الصورة.

ألم يكن هذا اللغز ممتعًا؟

الطائر مختبئ في الركن الأيمن السفلي من الصورة
الطائر مختبئ في الركن الأيمن السفلي من الصورة
المصدرموقع JagranJosh، وطن

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