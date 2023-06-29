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هكذا تعاقب قرية تركية من لم يصلي صلاة العيد! (فيديو)

يقوم السكان في القرية التركية بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد ثم يغمسونهم في بركة ماء بارد جدًا عقابًا لهم على تخلفهم عن الصلاة!

كتب أنس السالم
قرية تركية تعاقب من لم يحضر من أبنائها صلاة عيد الأضحى المبارك بطريقةٍ غريبة
عقوبة من لم يصلي صلاة عيد الأضحى في قرية تركية
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وطن – تعاقب قرية تركية من لم يحضر من أبنائها صلاة عيد الأضحى المبارك، بطريقةٍ غريبة.

فقد انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يظهر عقوبة من لم يصلي صلاة العيد في القرية التي تقع في ولاية بولو شمالي تركيا.

ويقوم السكان في تلك القرية التركية، بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد. بعد ذلك يتم غمسهم في بركة ماء بارد جدًا.

وتلك هي عقوبة من لم يصلي صلاة العيد في القرية.

في حين، كتب صاحب هذا الحساب في قرية (Munduşlar) وعدد سكانها 223، بمنطقة مودورنو في بولو “فعل زعيم القرية وأصدقاؤه شيئًا كهذا لأولئك الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى”.

بينما حدد زعيم القرية 30 شخصًا لم يحضروا صلاة العيد، ولجؤوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب.بحسب “الجزيرة مباشر

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في سياقٍ آخر، كان مقطع فيديو تم تداوله قبل يومين من عيد الأضحى المبارك، بيّن سقوط بقرة في قناة مائية جرفها التيار، بعدما كانت قد جهزتها إحدى العائلات هناك، لتكون أضحية العيد.

وشوهدت البقرة، وهي تندفع بقوة مع حركة المياه في القناة المائية الواقعة في مدينة إغدير في تركيا، فيما تمت الاستعانة بجرافة كبيرة لتباشر عملية إنقاذ البقرة، لذبحها في عيد الأضحى.

المصدرتويتر - الجزيرة مباشر - متابعة وطن

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