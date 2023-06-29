هكذا تعاقب قرية تركية من لم يصلي صلاة العيد! (فيديو)

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وطن – تعاقب قرية تركية من لم يحضر من أبنائها صلاة عيد الأضحى المبارك، بطريقةٍ غريبة.

فقد انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يظهر عقوبة من لم يصلي صلاة العيد في القرية التي تقع في ولاية بولو شمالي تركيا.

ويقوم السكان في تلك القرية التركية، بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد. بعد ذلك يتم غمسهم في بركة ماء بارد جدًا.

وتلك هي عقوبة من لم يصلي صلاة العيد في القرية.

في حين، كتب صاحب هذا الحساب في قرية (Munduşlar) وعدد سكانها 223، بمنطقة مودورنو في بولو “فعل زعيم القرية وأصدقاؤه شيئًا كهذا لأولئك الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى”.

بينما حدد زعيم القرية 30 شخصًا لم يحضروا صلاة العيد، ولجؤوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب.بحسب “الجزيرة مباشر”

Bolu’nun Mudurnu İlçesi Munduşlar köyünde köy muhtarı ve arkadaşları Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere öyle bir şey yaptı ki, renkli görüntüler ortaya çıktı. Köy muhtarı Hakkı Yiğit, bayram namazına gelmeyen 30 kişiyi tespit ederek, ceza olarak farklı bir yönteme başvurdu.

++ pic.twitter.com/2j4BJmD77B — Bişr'i Hafi 🇹🇷 (@HafiUnal) June 28, 2023

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في سياقٍ آخر، كان مقطع فيديو تم تداوله قبل يومين من عيد الأضحى المبارك، بيّن سقوط بقرة في قناة مائية جرفها التيار، بعدما كانت قد جهزتها إحدى العائلات هناك، لتكون أضحية العيد.

وشوهدت البقرة، وهي تندفع بقوة مع حركة المياه في القناة المائية الواقعة في مدينة إغدير في تركيا، فيما تمت الاستعانة بجرافة كبيرة لتباشر عملية إنقاذ البقرة، لذبحها في عيد الأضحى.