الخميس, يونيو 29, 2023
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مقتل مراهق من أصول جزائرية يحول فرنسا لكتلة نار.. ووزير الداخلية يفاقم الشرارة

تصاعد الفوضى في فرنسا بعد جريمة قتل المراهق واحتجاجات تشتعل

كتب خالد السعدي
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وطن – بين ليلة وضحاها، تحولت فرنسا، إلى ساحة مفتوحة من الفوضى العارمة بعدما قتل ضابطٌ مراهقا من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 17 عاما، بزعم أنه لم يمتثل للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية.

وضجت مواقع التوصل الاجتماعي، بالعديد من اللقطات والمقاطع التي تُظهر تحول مناطق عدة في فرنسا، إلى كتلة نيران بعدما أضرم محتجون النيران في العديد من السيارات احتجاجا على جريمة قتل المراهق.

وشوهد في أحد المقاطع، عددٌ كبيرٌ من السيارات وقد اشتعلت فيها النيران وسط مشهد غضب متصاعد، كما أظهر مقطع آخر اندلاع النيران من إحدى البنايات في تأكيد على تصاعد حدة الغضب.

احتجاز الضابط

وكانت السلطات الفرنسية قد احتجزت ضابطا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد الحادث الذي وقع في ضاحية نانتير غرب باريس، حسبما أفاد مكتب المدعي العام المحلي، الذي قال إن المراهق، كان يقود سيارة مستأجرة، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

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احتجاجات باريس بعد مقتل مراهق جزائري
احتجاجات باريس بعد مقتل مراهق جزائري

فيديو يوثق جريمة القتل

في غضون ذلك، أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة، وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

حاول رجلا شرطة إيقاف المراهق الذي كان يقود سيارة في باريس

وأدّى ذلك إلى اصطدام السيارة بجدار جانبي، وذلك بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، فينا حاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، إلا أنه لقي حتفه بعد ذلك بوقت قصير.

ماكرون يعلق

بدوره، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأثره الشديد بمقتل مراهق على يد شرطي، داعيا إلى التحلي بالهدوء فيل ظل هذه الظروف.

ودعا ماكرون للهدوء، بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عاما، حسبما نقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران.

ضابط فرنسي يقتل مراهق جزائري في باريس

أول تعليق لوزير الداخلية

وفي الغضون، دعا وزير الداخلية جيرالد درمانان، إلى التهدئة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد شرطة باريس لوران نونيز: “نريد أن تكون لدينا الحقيقة كاملة عما حدث.. الفيديو الذي صوره شاهد في مكان الحادث مروع للغاية ولا يتماشى على ما يبدو مع ما نريده في الشرطة”.

وأضاف: “إذا تأكدت الصور، فلن تكون في أي وقت لفتة مثل تلك التي رأيناها مبررة”، وطالب في الوقت نفسه باحترام البراءة المفترضة لضابط الشرطة المحتجز.

مقتل مراهق جزائري في فرنسا
إحراق عدد من السيارات احتجاجات على مقتل مراهق جزائري على يد ضابط فرنسي

غضب من تصريحات وزير الداخلية

وأثارت تصريحات وزير الداخلية، انتقادات حادة، أبرزها من محامية عائلة الضحية، التي قالت إن درمانان يدافع بصورة مبطنة عن جريمة قتل، في وقت كان من المنتظر أن يدين ما حدث.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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