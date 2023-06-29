صلاة السيسي ووزير أوقافه وشيخ الأزهر في عيد الأضحى “باطلة” .. فيديو يكشف السبب

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وطن – بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، نسي الإمام قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة عيد الأضحى.

ووثق مقطع فيديو، الواقعة، حيث نسي إمام مسجد القوات الجوية، قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة عيد الأضحى المبارك، دون أن ينبهه أحد من المأمومين.

ولوحظ أيضاً، أن السيسي لم يرفع يديه خلال تكبيرات الركعة الثانية، وعددها خمس تكبيرات .

إمام مسجد القوات الجوية ينسى قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة عيد الأضحى المبارك دون أن ينبهه أحد من المأمومين pic.twitter.com/7MWsuAM6bB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 29, 2023

واثار ما حدث في صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية، وعدم تنبيه المأمومين للإمام استياء المغردين على مواقع التواصل.

فقال مغرد: “وارد الإمام ينسى ويسهو. بس مفيش حد حتى قاله لا إله إلا الله. مش معقول كلهم مش مركزين”.

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كما قال آخر: “الصلاة باطله لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا تركت بطلت الصلاة ووجب إعادتها”.وغرد آخر: “حتى الصلاة فاشلين فيها”.

في حين كتب مغرد ثالث متسائلاً: “لماذا لا یرفع الرئیس السیسي يديه عند التکبیر؟”. بينما علق آخر: “بس الفاتحة !!. في اشياء كثيرة غريبه في المقطع!!”.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، عبر موقعها الإلكترونيّ، إن السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القوات الجوية، مع قادة وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية، احتفالاً بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو (الإنقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي).

وكان عبدالفتاح السيسي نشر تهنئة عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيها: “يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كل عام وأنتم بخير”.

كما نشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، على فيسبوك، صوراً من أداء السيسي صلاة العيد بمسجد القوات الجوية.