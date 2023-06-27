هل تجوز التضحية بالحوت أو الفرس في عيد الأضحى؟

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وطن- رد الداعية المصري حاتم الحويني، نجل العالم الإسلامي البارز أبو إسحاق الحويني، على الفتوى المثيرة للجدل لسعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن جواز التضحية بالطيور كما يزعم الهلالي، وأوضح “الحويني” أيضا حكم التضحية بالحوت أو الفرس للرد على أسئلة تم طرحها.

وكان سعد الدين الهلالي، قد خرج بفتوى مثيرة للجدل في مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، قال فيها إنه الأضحية تجوز بالطيور ولا يشترط لها بهيمة الأنعام.

الحويني: لا يجوز التضحية بالطيور ولا الحوت ولا الفرس

وهي الفتوى التي رد عليها حاتم الحويني وأكد أنها لا تصح تماما، مشددا على أن الأضحية لا تصح إلا عن طريق بهيمة الأنعام، كما حدد الله سبحانه وتعالى وشرع.

وقال “الحويني” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”لا يجوز ولا تصح التضحية بالدجاج أو الحوت أو الفرس؛ لأن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام.”

لا يجوز ولا تصح التضحية بالدجاج أو الحوت أو الفرس؛ لأن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾.

وَلَمْ… pic.twitter.com/oQbzxRFhK5 — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) June 21, 2023

وتابع موضحا:”وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾.

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وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ﷺ وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا.”

مضيفا:”ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ, ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم.”

واختتم حاتم الحويني تغريدته بالقول:”والذي لا يقدر على الأضحية فلا حرج عليه شرعًا، فبلاش فتي وتكلّم في دين الله بجهل مدقع يا دكتور سعد.”

سعد الدين الهلالي: التضحية بالطيور جائزة وأتحدى

وكان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، قد أثار الجدل مؤخرا لإجازته التضحية بالطيور، قال إنه لديه أدلة شرعية على هذا الأمر ويتحدى أي أحد بها.

واستدعت فتوى الهلالي المثيرة رد الكثير من العلماء عليه وتكذيبه بالأدلة، حتى خرجت فتوى رسمية من دار الإفتاء تكذب فتواه وتؤكد أن الأضحية لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام.

ويشار إلى أن عيد الأضحى المبارك يحل غدا الأربعاء، بمعظم الدول العربية ويشهد العيد شعيرة الأضحية العظيمة التي يحرص عليها الكثير من المسلمين، امتثالا لأمر الله، وهي تمثل افتداء سيدنا إبراهيم لولده سيدنا إسماعيل من الذبح بكبش عظيم.