الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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مشهد مؤثر لفرد أمن الحرم مع سيدة كفيفة في صحن الكعبة

مشهد يجسد الرحمة والاهتمام: فرد أمن يساعد سيدة كفيفة في مكة المكرمة

كتب باسل النجار
فرد أمن سعودي يساعد سيدة كفيفة في صحن الكعبة
فرد أمن سعودي يساعد سيدة كفيفة في صحن الكعبة
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وطن – تزامنا مع أداء مناسك الحج، ضجّت صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يُظهر ويوثق مشهدا إنسانيا من قِبل أحد أفراد الأمن في المملكة العربية السعودية، إزاء ما فعله مع سيدة كفيفة (فاقدة البصر).

وشوهد في مقطع الفيديو، فرد الأمن وهو يتقدم السيدة الكفيفة، التي ظهرت وهي تمسك به، وتستدل بها في مسارها بصحن الكعبة المشرفة في مشهد مؤثر جدا.

ولوحظ أيضا أنّ فرد الأمن كان يمضي بخطوات بسيطة جدا، ليواكب حركة السيدة العجوز منعا لإرهاقها، وهو ما حظي بإشادة كبيرة.

الحجاج يصعدون إلى عرفات

يُشار إلى أنه من إشراقة اليوم الثلاثاء، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات واكبتها متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وسيؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج النفور إلى مزدلفة، وهناك سيصلون المغرب والعشاء ويبيتون هناك حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.

وذكرت الوكالة، أن هناك جاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، مشيرة إلى توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.

المصدروكالة الأنباء السعودية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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