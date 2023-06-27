مشهد مؤثر لفرد أمن الحرم مع سيدة كفيفة في صحن الكعبة

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وطن – تزامنا مع أداء مناسك الحج، ضجّت صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يُظهر ويوثق مشهدا إنسانيا من قِبل أحد أفراد الأمن في المملكة العربية السعودية، إزاء ما فعله مع سيدة كفيفة (فاقدة البصر).

وشوهد في مقطع الفيديو، فرد الأمن وهو يتقدم السيدة الكفيفة، التي ظهرت وهي تمسك به، وتستدل بها في مسارها بصحن الكعبة المشرفة في مشهد مؤثر جدا.

ولوحظ أيضا أنّ فرد الأمن كان يمضي بخطوات بسيطة جدا، ليواكب حركة السيدة العجوز منعا لإرهاقها، وهو ما حظي بإشادة كبيرة.

الإنسانية تتجلى في رجال أمن الحرم :

مقطع لفيديو حصد تفاعلًا واسعًا لرجل أمن يطوف ب امرأة عمياء حول الكعبة

pic.twitter.com/98FeuUmCqD — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 26, 2023

الحجاج يصعدون إلى عرفات

يُشار إلى أنه من إشراقة اليوم الثلاثاء، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

ضيوف الرحمن من صعيد #عرفات يبتهلون إلى الله أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة 🤲🕋 pic.twitter.com/uMdx9cR9ln — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 27, 2023

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وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات واكبتها متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

في لوحة جميلة .. الأطفال يرسمون أجواء من البهجة وهم يرافقون ذويهم في مشعر #عرفات 🤲🕋 pic.twitter.com/CTMrx8JxH4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 27, 2023

وسيؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج النفور إلى مزدلفة، وهناك سيصلون المغرب والعشاء ويبيتون هناك حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.

وذكرت الوكالة، أن هناك جاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، مشيرة إلى توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.