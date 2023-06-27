الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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مروع وكارثي.. طالب عراقي يشق رأس معلمه بعدما منعه من الغش

أظهرت صور تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المعلم المصاب والدم باد على رأسه وقميصه

كتب خالد الأحمد
مروع وكارثي.. طالب عراقي يشق رأس معلمه بعدما منعه من الغش
طالب عراقي يشق رأس معلمه
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وطن- في واقعة صدمت العراقيين بمحافظة صلاح الدين، أقدم طالب على ضرب معلمه على رأسه بآلة حديدية أصابته في منطقة الرأس بعد خروجه من مدرسة “صدى العراق” التابعة لمحافظة صلاح الدين، ما أدى إلى نقله لأحد المشافي.

وأظهرت صور تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المعلم المصاب والدم باد على رأسه وقميصه.

تفاصيل الواقعة التي أغضبت العراقيين

وفور وقوع الحادثة قالت الوزارة على حسابها في “فيسبوك” إن وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وجه مدير عام تربية صلاح الدين أمجد طلمس بتقديم شكوى رسمية إلى القضاء بإسم الوزارة.

وذلك بعد تعرض أحد المدرسين الى اعتداء بآلة حديدية أصابته في منطقة الرأس من قبل أحد الطلبة ،رداً لاعتبار الملاكات التعليمية التي تعمل الوزارة جاهدة للحفاظ على هيبتها وسلامتها.

وشدد وزير التربية بان تكون الشكوى باسم الوزارة منعا لاي تنازل يحدث مستقبلاً ولكي ينال المعتدي الجزاء العادل.

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ومن الجدير بالذكر أن الجبوري أعلن في وقت سابق عن تحمل الوزارة مسؤولية الدفاع عن ملاكاتها من المعتدين في كل زمان ومكان.

طالب عراقي يشق رأس معلمه
طالب عراقي يشق رأس معلمه

المعلم المعتدى عليه يروي ما حدث

وظهر المعلم في فيديو نشره موقع “rudawarabia” الكردي وهو يقول إن اسمه عريان الياس محمود، مدرس لغة انكليزية في مدرسة طوز للبنين، وروى أن اسمه تم تحديده للمراقبة في مدرسة “صدى العراق للبنين” للدراسة الصناعية المهنية وعند دخوله إلى القاعة السادسة استقبل الطلاب ونبههم إلى عدم الغش.

وأضاف: “بعدها جاءت لجنة مراقبة وتفتيش عن مظاهر الغش فوجدت لدى الطالب المعتدي أدوات غش، وبعد خروجه من المدرسة فوجىء بشاب يركب دراجة وهو يضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية وفقد الوعي على الفور وتم اسعافه -وفق رواية شهود- من خلال سيارة عابرة في الشارع إلى مستشفى طوز العام.

وأضاف أنه ذهب إلى قسم الشرطة وقدم شكوى بحق الطالب، وناشد المعلم المعتدى عليه السلطات بتشديد العقوبات على مثل هذا الأفعال ومن يسيء للسلك التربوي.

وفي وقت لاحق أشارت قائمية قضاء “طوز” على حسابها في “فيسبوك” أن مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب طوز وبالتنسيق مع شرطة القضاء تمكنت من إلقاء القبض على الطالب المتهم والمطلوب للقضاء عباس زين العابدين قنبر هاشم.

والذي يسكن حي الحسين بعد الدعوى القانونية والقضائية التي تم رفعها من قبل وزارة التربية نتيجة قيامه بضرب أحد المدرسين بآلة حديدية ، وقد تم تدوين أقواله وفق الأصول وبدلالة المادة 230 من قانون العقوبات.

حالات اعتداء مثيلة

وشهد العام الدراسي الحالي تصاعداً في الهجمات المسلحة والاعتداءات على المدارس والكوادر التعليمية، آخرها ما جرى في نيسان ابريل الماضي من اعتداء طالبة على مديرتها في متوسطة “الجنائن” بمحافظة ذي قار، واعتداء ذوي طالبة على كادر تدريسي في متوسطة “الزهراء” بمحافظة البصرة.

وفي نيسان الماضي أيضاً اعتدت امرأة عراقية على مديرة مدرسة في محافظة البصرة، داخل غرفة الإدارة، بسبب محاسبتها إحدى الطالبات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله آنذاك أم إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية بمنطقة “الحيانية” في البصرة جنوبي العراق. وذلك لأنّ المديرة كانت قد وجّهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكونِ بعضهن يضعن موادّ تجميل وهذا لا يتناسب والجوَّ الدراسي.

المصدرفيسبوك، موقع "rudawarabia" الكردي، رصد وتحرير وطن

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