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كيفية الحصول على تذاكر الطيران الرخيصة: “الأيام والأوقات الأمثل للحجز”

الاستراتيجيات والنصائح للعثور على أفضل الصفقات في تذاكر الطيران

كتب أنس السالم
كيفية الحصول على تذاكر الطيران الرخيصة
أسعار تذاكر الطيران تتغير باستمرار وللحصول على الخيارات الأكثر ملاءمة من الناحية المالية فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية
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وطن– ها قد بدأ موسم العطلات، وبدأ العديد منا في زيارة مواقع شركات الطيران أو وكالات السفر للتحقق من أسعار الرحلات الجوية، كما أن البحث عن تذاكر الطيران الرخيصة مهم للكثيرين.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تردعنا الأسعار عندما تبدو مرتفعة جدًا، مما يجعلنا نفكر في تغيير التواريخ أو حتى البقاء في المنزل.

لكن هناك دائمًا حلول وحيل تتيح لنا حجز رحلات بأسعار معقولة.

في الواقع، كل جانب مهم عندما يتعلق الأمر باختيار الوقت المناسب للشراء، بما في ذلك يوم الأسبوع وحتى وقت اليوم. من خلال مراعاة هذه العوامل، يمكننا أن نكون مستعدين جيدًا لتوفير المال عند شراء التذاكر.

ما هي المواقع الإلكترونية أو شركات الطيران الموصى بها؟

أفضل طريقة لشراء تذكرة طائرة بسعر منخفض هي استخدام موقع مقارنة رحلات الطيران.

أفضل الأيام لشراء تذاكر الطيران الرخيصة
هناك دائمًا حلول وحيل تتيح لنا حجز رحلات بأسعار معقولة

يُفضل استكشاف خيارات مختلفة حيث يتم تحديث هذه المواقع باستمرار. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لأن أقل التكاليف غالبًا ما تكون مرتبطة برحلات طيران تحتوي على توقفات متعددة، مما يؤدي إلى أوقات سفر أطول.

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إحدى مزايا العديد من هذه المواقع هي أنه عند اختيارك للرحلة الأكثر ملاءمة، يتم إعادة توجيهك إلى موقع شركة الطيران لإكمال حجزك.كما أورد موقع “ماركا

نصيحة: تابع عروض شركات الطيران أيضًا.

رحلات الطيران: ما هي أفضل الأيام للعثور عليها؟

أسعار تذاكر الطيران تتغير باستمرار، وللحصول على الخيارات الأكثر ملاءمة من الناحية المالية، التوقيت أمر بالغ الأهمية.

أسعار تذاكر الطيران تتغير باستمرار لذا مهم البحث عن أفضل يوم للشراء
أسعار تذاكر الطيران تتغير باستمرار لذا مهم البحث عن أفضل يوم للشراء

للاستفادة من الأسعار الجيدة بشكل لا يصدق، من الضروري بدء البحث في الأيام المناسبة، مع مراعاة الوقت الذي تجري فيه بحثك.

إليك بعض النصائح حول متى يجدر بك شراء تذاكر الطيران الرخيصة:

  • الثلاثاء، هو أفضل يوم لحجز تذاكر الطيران، خصوصًا للرحلات القصيرة أو الداخلية.
  • الجمعة هو اليوم المثالي للرحلات الدولية والرحلات طويلة المدى.
  • يوصى بالاثنين كيوم لحجز الرحلات إلى آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا.
  • شراء التذاكر قبل ستة أشهر هو طريقة معروفة لتوفير المال ولا يزال ذلك فعالًا.
  • إذا قمت بالتحقق من الأسعار بين الساعة 4:00 و 6:00 صباحًا، قد تفاجأ بمدى رخصها.
  • أرخص أشهر للسفر هي سبتمبر ويناير وفبراير.
  • الصيف عادةً هو أغلى فترة في السنة، إلى جانب عطلات نهاية العام.

 

المصدرmarca - ترجمة وتحرير وطن

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