الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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فيديو خادش لمسن تركي يعتدي جنسيا على طفلة سورية تبلغ 3 سنوات على الملأ

الشرطة التركية تتدخل بقوة: القبض على المعتدي وتصاعد الدعوات لحماية الأطفال واللاجئين السوريين

كتب خالد الأحمد
مسن يعتدي جنسيا على طفلة سورية
كاميرات توثق اعتداء مسن تركي على طفلة سورية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه صادم، بعدما أظهر مسنا تركيا وهو يتحرش بطفلة سورية، على الملأ وفي وضح النهار، في حلقة جديدة من سلسلة الاعتداء على السوريين في تركيا.

وأوهم المسن التركي، الطفلة السورية بأنه سيشتري لها قطع الحلوى، لتقترب منه بطفولته البريئة، إلا أنه اعتدى عليها جنسيا (تحرّش بها) على الملأ، فيما وثّق مقطع الفيديو أحد الأشخاص الذين تصادف مرورهم لحظة حدوث الواقعة.

اعتقال المتهم التركي

من جانبها، قالت صحيفة “haberler” التركية، إن المسن اعتدى جنسيا على طفلة سورية تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، وذلك على أحد المقاهي في ولاية شانلي أورفا، وقد تم اعتقاله.

وأضافت أن الحادثت أثارت الكثير من ردود الأفعال، فتدخلت الشرطة على الفور، واتخذت الإجراءات القانونية، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهم، وألقت القبض عليها.

وخلال التحقيق معه، زعم المتهم التركي، أنّه لم تكن لديه نية كيدية ولم يرتكب أي اعتداء جنسي، في حين شرطة منطقة سيفيرك بيانًا مكتوبًا حول الموضوع أكدت فيها البدء في إجراء قضائي بخصوص وقوع اعتداء على طفلة صغيرة.

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أضيف هذا الاعتداء إلى سلسلة طويلة من الاستهداف الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في تركيا الأشهر الماضية، وهو استهدافٌ زادت حدته قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي عوّل فيها اللاجئون السوريون على فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى لا يتم إرغامهم على العودة لبلادهم.

المصدرhaberler + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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