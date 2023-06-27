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حياتنا

دنيا بطمة تأخذ حمام ومساج العيد على أضواء الشموع (فيديو)

تحدث المنتج البحريني محمد الترك، عن تفاصيل لقاءه الأول مع طليقته دنيا بطمة

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تأخذ حمام ومساج العيد على أضواء الشموع (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن- شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، طقوسها للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا بطمة عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، للحمام المغربي الذي ستحصل عليه على أضواء الشموع.

كما أبرزت دنيا بطمة السرير المخصص للمساج الذي ستحصل عليه.

ثم تحدثت الفنانة المغربية عن الحمام المغربي الذي حصلت عليه، قائلة: “حمام واو، من أروع الحمامات اللي حصلت عليها.. والآن وقت المساج مع دعاء”.

اللقاء الأول

في سياق آخر، تحدث المنتج البحريني محمد الترك، عن تفاصيل لقاءه الأول مع طليقته دنيا بطمة.

وقال محمد الترك عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك“، إن دنيا تواصل معه ليصبح مدير أعمالها، لكنه رفض في البداية.

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وأشار الترك إلى أنه وافق بعد مدة على طلب والدة ابنتيه غزل وليلي روز.

واعترف المنتج البحريني، والد الفنانة حلا الترك، أنه تعلق لاحقاً بدنيا وأراد الزواج منها، لكن عائلتها رفضت.

وقال: “بدينا نشتغل وبدت تحب عيالي صرت ما شوف الا هي.. وأهلها ما وافقوا ولكن تم الموضوع غصب وخدينا بعض”.

طلاق دنيا بطمة

ووصلت علاقة الفنانة المغربية ومحمد الترك إلى طريق مسدود، بعد مساعي المنتج البحريني لإصلاح الأزمة بينهما.

وأكد الترك وقوعَ الانفصال رسمياً عن زوجته دنيا بطمة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت بطمة زوجها محمد الترك بخيانة الأمانة، والتهديد والابتزاز، إضافة إلى العنف والخيانة الزوجية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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